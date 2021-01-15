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15 Oca 2021 - 10:30- Asayiş

Doğanşehir’de Kaza

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Yusuf E. idaresindeki 02 EG 243 plakalı otomobil, Karanlıkdere Mevkii'nde yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Yusuf E. ile Özgül E.ve Eyüp Berat E. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. ( İHA)

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15 Oca 2021 - 10:30 Malatya- Asayiş

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