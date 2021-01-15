Yağış ve Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada:
Bölgemizde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli saatte 50 ile 80 kilometre hızla esmesi beklenmektedir.Yer yer kuvvetli yağmur,yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ifadelerine yer verildi.
Malatya'da ise ara ara kuvvetli rüzgâr ile sağanak yağışın etkili olacağı konusunda uyarı yapıldı. (Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.