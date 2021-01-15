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15 Oca 2021 - 10:06- Yaşam G: 15 Oca 2021 - 10:15

Yağış ve Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'e yağış,kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı.
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada:

Bölgemizde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli saatte 50 ile 80 kilometre hızla esmesi beklenmektedir.Yer yer kuvvetli yağmur,yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ifadelerine yer verildi.

Malatya'da ise ara ara kuvvetli rüzgâr ile sağanak yağışın etkili olacağı konusunda uyarı yapıldı. (Haber Merkezi)

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15 Oca 2021 - 10:06 - Yaşam

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