2009 model araç icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda "İhaleye katılan katılımcıların satışa konu mahcuzların bulunduğu aşağıda yazılı teşhir adresinde bizzat inceleyip, görüp beğendiği ve kabul etmiş sayılacağı, ihaleye katılarak pey sürenlerin ve/veya ihale kendisinde kalan alıcının sonrasında ihale edilen mala/mallara ilişkin olarak ileri süreceği iddiaların hüküm ifade etmeyeceğini kabul ettikleri, gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur" bilgiileri yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.