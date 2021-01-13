2009 model araç icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda "İhaleye katılan katılımcıların satışa konu mahcuzların bulunduğu aşağıda yazılı teşhir adresinde bizzat inceleyip, görüp beğendiği ve kabul etmiş sayılacağı, ihaleye katılarak pey sürenlerin ve/veya ihale kendisinde kalan alıcının sonrasında ihale edilen mala/mallara ilişkin olarak ileri süreceği iddiaların hüküm ifade etmeyeceğini kabul ettikleri, gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur" bilgiileri yer aldı.

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