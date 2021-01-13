İcradan satılık bahçe

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda " Malatya İl, Akçadağ İlçe, 407 Parsel, YAĞMURLU Mahalle/Köy, Yüzölçümü 20.500,00m² olan taşınmaz bahçe vasfında olup tamamı borçlu ASEF ARI adına kayıtlıdır. Taşınmaz toprak özelliği bakımından orta derinlikte (80-90cm), orta ağır (killi-tınlı) özelliktedir. Topoğrafya yönünden hafif eğimli (yüzde 3-4) ve 895 m rakımlıdır. Taşınmaz üzerinde 10.000m² alanda 10 yaşında, 10.500m²alanda 3 yaşında kapama kayısı bahçesi tesis edilmiştir.Taşınmaz DSİ sulama sahası içerisinde kalmakta mini sprink yağmurlama sulama sistemiyle sulunmakta ayrıca taşınmaz sondaj suyu ile de sulunmaktadır. Taşınmaz toprak derinliği, eğimi, bitki örtüsü ve yıllık yağış miktarı dikkate alındığında sulu dikili tarım arazisi özelliğindedir" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.