Busabah Malatya Busabah Malatya
13 Oca 2021 - 15:39- Yaşam G: 13 Oca 2021 - 15:47

İcradan satılık bahçe

İcradan satılık bahçe sulu ve dikili özelliktedir.
mask

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda " Malatya İl, Akçadağ İlçe, 407 Parsel, YAĞMURLU Mahalle/Köy, Yüzölçümü 20.500,00m² olan taşınmaz bahçe vasfında olup tamamı borçlu ASEF ARI adına kayıtlıdır. Taşınmaz toprak özelliği bakımından orta derinlikte (80-90cm), orta ağır (killi-tınlı) özelliktedir. Topoğrafya yönünden hafif eğimli (yüzde 3-4) ve 895 m rakımlıdır. Taşınmaz üzerinde 10.000m² alanda 10 yaşında, 10.500m²alanda 3 yaşında kapama kayısı bahçesi tesis edilmiştir.Taşınmaz DSİ sulama sahası içerisinde kalmakta mini sprink yağmurlama sulama sistemiyle sulunmakta ayrıca taşınmaz sondaj suyu ile de sulunmaktadır. Taşınmaz toprak derinliği, eğimi, bitki örtüsü ve yıllık yağış miktarı dikkate alındığında sulu dikili tarım arazisi özelliğindedir" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

# malatya, tarım, ilan, basın, kayısı

13 Oca 2021 - 15:39 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Mahkemeden satılık bahçe mask
Mahkemeden satılık bahçe
Pandemi Sürecinde Çocuk İletişimi mask
Pandemi Sürecinde Çocuk İletişimi
Üreten Kadınlarımız Kazanacak mask
Üreten Kadınlarımız Kazanacak
İtfaiye 2020 yılında kaç olaya müdahele etti? mask
İtfaiye 2020 yılında kaç olaya müdahele etti?
“Vatandaşların memnuniyetine önem veriyoruz” mask
“Vatandaşların memnuniyetine önem veriyoruz”
100 Bin Aileye Sıcak Yuva mask
100 Bin Aileye Sıcak Yuva
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gözaltılar Var, Sayı artabilir! mask
Gözaltılar Var, Sayı artabilir!
İstifa Çağrısı mask
İstifa Çağrısı
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu mask
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor! mask
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor!
İşyerinin Önünde Kurşunun Hedefi Oldu mask
İşyerinin Önünde Kurşunun Hedefi Oldu
Hamzaoğlu bavulunu mu hazırlıyor? mask
Hamzaoğlu bavulunu mu hazırlıyor?

GALERİ

Jandarma esrara geçit vermedi mask
Jandarma esrara geçit vermedi
Bu da Askıda Çiğköfte mask
Bu da Askıda Çiğköfte
Fendoğlu restorasyon projelerini inceledi mask
Fendoğlu restorasyon projelerini inceledi
Turgut Özal Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm mask
Turgut Özal Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm
Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü mask
Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü
Kızılay Çocukları Unutmadı mask
Kızılay Çocukları Unutmadı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL