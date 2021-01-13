Kerpiç ev ve tarla ihale ile satılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda "Gayrimenkullerin satış ihalesi 21.01.2021 Perşembe günü saat 14:00’de 1304 Sayılı Fethiye Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartnameler satışın yapılacağı 1304 Sayılı Fethiye Tarım Kredi Kooperatifinden (Cumhuriyet Mah. Fethiye Beldesi Yazıhan/ Malatya) veya Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliğinden (İnönü Mah. No:244 İstasyon Virajı Mevki Yeşilyurt/Malatya) 20.01.2021 tarihinde saat 17.00’ye kadar çalışma saatleri içerisinde bedelsiz olarak alınabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları belgeleri ve geçici teminatları 21.01.2021 Perşembe günü saat 14.00’e kadar 1304 Sayılı Fethiye Tarım Kredi Kooperatifine vermiş olmaları şarttır" bilgileri yer aldı

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