Yeşilyurtspor Malatya'da Toplanacak

Yeşilyurt Belediyespor, bu sezon yer aldığı 1.Grup’ta ilk yarıyı 26 puanla dördüncü sırada tamamladı. 3.Lig’de tarihinde ikinci sezonunu yaşayan ve oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5’te mağlubiyet yaşayan turuncu yeşilliler, dar bir kadroya rağmen hedefine ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Devre arasına dördüncü sırada giren Yeşilyurt Belediyespor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdürüyor. 14 Ocak’ta Antalya kampını sonlandıracak olan Turuncu yeşilli takım, 2 günlük iznin ardından 17 Ocak’ta Malatya’da toplanarak, çalışmalarına devam edecek.

“TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR”

Yeşilyurt Belediyespor’un teknik direktörü Nihat Balan, iki yönlü bir kamp çalışması belirlediklerini ifade ederek, ilk etabı Antalya’da tamamladıktan sonra ikinci etap kamp çalışmalarını Malatya’da gerçekleştireceklerini söyledi. Balan, kamp çalışmalarının iyi geçtiğini belirterek,

Mevcut kadromuzla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kamp dönemimiz iyi geçiyor. Takım tempomuz ve kamp ortamımız oldukça güzel.

dedi.

Yer aldıkları grupta ilk yarının erken bittiğini ancak diğer gruplarda maçların oynandığını kaydeden Balan,

Tabii transfer çalışmalarımız sürüyor. Pandemi kapsamında bizim yer aldığımız grup erken bitti, diğer gruplarda maç oynandı. İstediğimiz oyuncular var ancak bu oyuncularda takımlarında oynuyorlar. 2 ya da 3 oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Yönetimimiz bu oyuncularla ilgili görüşmelerine devam ediyor.

diye konuştu.

Balan, birkaç mevki için arayış içerisinde olduklarını belirterek, özellikle alternatif yönünden transfere ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.