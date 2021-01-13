Süper Lig’de geride kalan 18 haftada 21 puan toplayan, ancak son 5 haftada galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor’da 2 futbolcunun şok sakatlığı moralleri bozdu. Sarı kırmızılı kulüpte golcü Tetteh ve Acquah’ın Kayserispor maçında yaşadıkları sakatlıklardan dolayı bir süre takımdan ayrı kalacakları açıklandı. Kulüp doktoru Hakan Ayaz, kulüpten yaptığı yazılı açıklama ile sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili son durumu paylaştı. Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Benjamin Tetteh ile ilgili bilgi veren Ayaz'ın açıklamalarında, “Kayserispor müsabakasında arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Tetteh’in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda grade 1 strain (adale zorlanması) tespit edilmiş olup tahmini olarak 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir" denildi. Ayaz, Kayserispor maçında dizine darbe alan oyuncu Afriyie Acquah’ın sağlık durumu ile güncel durumu hakkında ise şunları söyledi: “Kayserispor müsabakasında dizine aldığı darbe sonucu oyundan çıkan Acquah’ın da yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda iç yan bağlarında 1.derece zorlanma ve dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 2-4 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir” (Haber Merkezi)
13 Oca 2021 - 15:00- Spor Güncelleme: 13 Oca 2021 - 15:05
Yeni Malatyaspor'da sakatlık alarmı!
Süper Lig’in 18.haftasında Yeni Malatyaspor’un Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Ganalı oyuncu Benjamin Tetteh’in en az 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ayrıca Sarı kırmızılı takımın orta sahadaki bel kemiği Acquah’ın da aynı maçta dizine darbe aldığı ve en az 4 hafta maça çıkamayacağı ifade edildi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.