Busabah Malatya Busabah Malatya
13 Oca 2021 - 15:00- Spor G: 13 Oca 2021 - 15:05

Yeni Malatyaspor'da sakatlık alarmı!

Süper Lig’in 18.haftasında Yeni Malatyaspor’un Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Ganalı oyuncu Benjamin Tetteh’in en az 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ayrıca Sarı kırmızılı takımın orta sahadaki bel kemiği Acquah’ın da aynı maçta dizine darbe aldığı ve en az 4 hafta maça çıkamayacağı ifade edildi
mask

Süper Lig’de geride kalan 18 haftada 21 puan toplayan, ancak son 5 haftada galibiyete hasret kalan Yeni  Malatyaspor’da 2 futbolcunun şok sakatlığı moralleri bozdu. Sarı kırmızılı kulüpte golcü Tetteh ve Acquah’ın Kayserispor maçında yaşadıkları sakatlıklardan dolayı bir süre takımdan ayrı kalacakları açıklandı. Kulüp doktoru Hakan Ayaz, kulüpten yaptığı yazılı açıklama ile sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili son durumu paylaştı. Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Benjamin Tetteh ile ilgili bilgi veren Ayaz'ın açıklamalarında, “Kayserispor müsabakasında arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Tetteh’in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda grade 1 strain (adale zorlanması) tespit edilmiş olup tahmini olarak 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir" denildi. Ayaz, Kayserispor maçında dizine darbe alan oyuncu Afriyie Acquah’ın sağlık durumu ile güncel durumu hakkında ise şunları söyledi: “Kayserispor müsabakasında dizine aldığı darbe sonucu oyundan çıkan Acquah’ın da yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda iç yan bağlarında 1.derece zorlanma ve dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 2-4 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir” (Haber Merkezi)

# süper lig, Benjamin Tetteh, afriyie acquah, kayserispor, yeni malatyaspor, Hakan Ayaz, yeni, malatyaspor, son, sağlık

13 Oca 2021 - 15:00 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Ruhsuz oyunun tek nedeni para mı? mask
Ruhsuz oyunun tek nedeni para mı?
Hazırlıklar moralsiz başladı mask
Hazırlıklar moralsiz başladı
Galatasaray bugün geliyor mask
Galatasaray bugün geliyor
Hamzaoğlu bavulunu mu hazırlıyor? mask
Hamzaoğlu bavulunu mu hazırlıyor?
Kaplan Kan Kaybediyor mask
Kaplan Kan Kaybediyor
YOSSOUF İÇİN GALATASARAY DEVREDE mask
YOSSOUF İÇİN GALATASARAY DEVREDE
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gözaltılar Var, Sayı artabilir! mask
Gözaltılar Var, Sayı artabilir!
İstifa Çağrısı mask
İstifa Çağrısı
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu mask
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor! mask
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor!
İşyerinin Önünde Kurşunun Hedefi Oldu mask
İşyerinin Önünde Kurşunun Hedefi Oldu
Hamzaoğlu bavulunu mu hazırlıyor? mask
Hamzaoğlu bavulunu mu hazırlıyor?

GALERİ

Jandarma esrara geçit vermedi mask
Jandarma esrara geçit vermedi
Bu da Askıda Çiğköfte mask
Bu da Askıda Çiğköfte
Fendoğlu restorasyon projelerini inceledi mask
Fendoğlu restorasyon projelerini inceledi
Turgut Özal Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm mask
Turgut Özal Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm
Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü mask
Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü
Kızılay Çocukları Unutmadı mask
Kızılay Çocukları Unutmadı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL