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13 Oca 2021 - 14:33- Spor G: 13 Oca 2021 - 14:38

Yossouf İçin Sıkı Pazarlık!

Yeni Malatyaspor’un Orta Afrika ülkesi olan Burundi’den geçen sezon 50 bin Euro’ya kadrosuna kazandırdığı Youssouf Ndayishimiye Türkiye’de transfer sezonunun en çok konuşulan ismi haline geldi. Sarı kırmızılı formayla çıktığı her maçta performansının üzerine koyarak ilerleyen Youssouf bir yıl gibi kısa sürede değerini katladı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Yeni Malatyaspor’un Orta Afrika ülkesi olan Burundi’den geçen sezon 50 bin Euro’ya kadrosuna kazandırdığı Youssouf Ndayishimiye Türkiye’de transfer sezonunun en çok konuşulan ismi haline geldi. Sarı kırmızılı formayla çıktığı her maçta performansının üzerine koyarak ilerleyen Youssouf bir yıl gibi kısa sürede değerini katladı. Galatasaray’a gitmesine kesin gözüyle bakılan Youssouf’un transferi gerçekleşmesi halinde Yeni Malatyaspor’da ekonomik olarak rahata kavuşacak.

Sarı kırmızılı takımın gelecek vaat eden futbolcuları arasında yer alan Youssouf Ndayishimiye transferde adı en çok konuşulan oyuncuların başında geliyor. Başta Avrupa kulüpleri olmak üzere Türkiye’den birçok takımın Youssouf için Yeni Malatyaspor’un kapısını çaldığı bilinirken Burundili oyuncunun Galatasaray’a daha yakın olduğu konuşuluyor. Kupa maçı için Malatya gelen Galatasaray kafilesinde bulunan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile görüşme yaptığı ve Youssouf için son teklifi Gevrek’e sunduğu ifade edildi. Albayrak’ın Yeni Malatyaspor’un 3 milyon Euro istediği genç oyuncu için 1 milyon Euro ve Galatasaray altyapısından iki genç oyuncu teklif ettiği iddia edildi. Yeni Malatyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Youssouf’un satışından gelecek parayla kulüp borçlarını hafife indirmeyi hedefleyen Gevrek’in bu teklife olumlu bakmadığı ancak pazarlık için Albayrak’tan süre istediği belirtildi.

22 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST

Yeni Malatyaspor’un joker oyuncusu olan Youssuf, Süper Lig’de 14 karşılaşmada bin 62 dakika görev aldı. 14 maçta 2 gol kaydedip, 1’de asist yapan genç oyuncu Türkiye Kupası’nda forma giydiği 1 maçta da 1 asist yapma başarısı gösterdi. Yeni Malatyaspor’da toplamda 23 karşılaşmada görev alan Youssouf Ndayishimiye, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp, 4 asist yaptı. Süper Lig’de 22 maçta 3 gol, 3 asistle oynayan genç oyuncu, bu 2 golü Fenerbahçe ağlarına bıraktı. Bu sezon ligin 12.haftasında İstanbul’da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’ye gol atan Youssouf, geçtiğimiz sezonda yine İstanbul’da sarı lacivertli ekibin ağlarını havalandırmayı başarmıştı. Burundili oyuncunun güncel piyasa değeri 50 bin Euro’dan 1,50 milyon Euro’ya yükseldi.

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13 Oca 2021 - 14:33 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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