Abdulsamed kadroda yok!

Ümit Milli Takım, mart ayında başlayacak olan Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri öncesinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek. 23-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan kamp için aday kadro açıklandı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas şu isimleri kadroya dahil etti:
Kaleciler: Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor), Doğan Alemdar ( Kayserispor), Berk Balaban (Ankaraspor) Defans: Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Ravil Tagir (M.Başakşehir), Serdar Saatçi (Beşiktaş), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Furkan Metin (Altınordu), Cemali Sertel (M.Başakşehir), Ahmet Gülay (Alanyaspor), Nafican Yardımcı (Çorum FK) Orta Saha: Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Kerem Atakan Kesgin (DG Sivasspor), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Atalay Babacan (Adanaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Emre Demir (Kayserispor), Batuhan Kör (Bursaspor), Yunus Akgün (Adana Demirspor) Forvet: Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)
HABER MERKEZİ
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.