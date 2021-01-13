13 Oca 2021 - 13:59- Spor

Abdulsamed kadroda yok!

Mart ayında başlayacak olan Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde mücadele edecek olan Ümit Milli Takım'ın 23-28 Ocak tarihleri arasında kamp yapacağı kadro açıklandı. Yeni Malatyaspor’un genç file bekçisi Abdulsamed Damlu daha önce davet edildiği kampa bu kez davet edilmedi.