BAKANLIĞI ARADI DESTEK SÖZÜ ALDI

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Gazeteci ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret ederek, burada önemli açıklamalarda bulundu. Ziyarette ilk konuşmayı MGTC Başkanlar Kurulu Başkanı Mikail Pelit yaptı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın Cemiyeti ziyaret ettiğini belirten Pelit, Milletvekili Çalık’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

PELİT: YEREL MEDYA ZOR DURUMDA

MGTC Başkanlar Kurulu Başkanı Mikail Pelit,

Öznur Hanım’ı çok uzun yıllardan bu yana tanıyoruz. Gerçekten Malatya için çok gayret sarf eden bir yapısı olduğunu biliyoruz. Malatya’ya son dönemde gelen bütün hizmetlerde mutlaka emeği olan bir isimdir. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Gelen hizmetleri çok yeterli görmüyoruz ama gelen hizmetlerin tamamında ya bizzat ya da katkı sunarak emek vermiştir. Bundan dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Gazeteciler 2020 yılında patlak veren pandemiden sonra tüm sektörlerde olduğu gibi gazetecilik sektöründe de, medya sektöründe de ciddi sorun ve sıkıntılar baş gösterdi. Esnaflarımızın kapalı olması nedeniyle kazanç kapısı olan reklamlarda ciddi düşüşler yaşandı. Yerel medya zor durumda. Hükümetten birtakım çalışmalar bekliyoruz.

diye konuştu.

Daha sonra söz alan ve basın mensupları ile Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nin yöneticilerine teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, hakkın rahmetine kavuşan ve özellikle 2020 yılında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andığını kaydetti.

“HER HÂLÜKÂRDA SİZİN O ZORLU MÜCADELENİZE EŞLİK EDER”

Çalık, gazetecilerin, medya mensuplarının çok çileli bir yolda yürüdüklerini bildiğini ifade ederek,

Gazetecilik 7/24 mesai mefhumu ender meslek gruplarından bir tanesi. Gecenin 2’sinde, sabahın 5’inde, akşamın darında her defasında olayın ne zaman olacağını bilmesiniz, eviniz, işiniz, eviniz, aşınız her hâlükârda sizin o zorlu mücadelenize eşlik eder. Bu zorlu hayat mücadelesinde ülkemize, milletimize, Malatya’mıza hizmet eden basın mensuplarımızın bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum, bütün zorlukları hep bugüne kadar aştık, bundan sonra da hep birlikte aşacağımıza olan inancım tam. Özgür basın kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devletinde fikrini özgürce söyleyen, insanlarımızın yaşadığı ülkedir. Ama fikrini söyleyenlerin dışında eğer terör örgütü propagandası yapıyorlarsa, eğer terör örgütü propagandasının haberciliğini yaparsa ya da algıya dönük operasyonel haberler yaparsa ya da yaptırılırsa ya da maalesef üzülerek söylüyorum 5’inci kol faaliyetlerinin aracısı olurlarsa o zaman onların medya mensubu olduğunu söylemek doğru bir cümle olmaz. Biz medya mensuplarını doğru haber yapan, doğru haberi, doğru bilgiyi vatandaşa eriştiren insan olarak biliyoruz. Önemli olan doğru bilgiyi vermek. Algı oluşturmak, yanlış bilgilendirmek, dezenforme etmek, kışkırtmak için yapılan çalışmaların gazetecilik olmadığının çok net altını çizmek istiyorum. Demokrasi, başka birilerinin özgürlüğünün başladığı yerde sizin özgürlüğünün bitmesi gerekir. Dolayısıyla sınırsız özgürlüklerimizin olduğu bir alan değildir. Medya mensubu arkadaşlarım da bu vesileyle Malatya’da yaşarken de, Türkiye’de de ulusal ve uluslararası bütün medya organlarının da bu hassasiyetlere, insan hak ve özgürlüklerine dikkat etmesi ve ülkenin birliğine, dirliğine, bayrağına, ezanına, değerlerine saygı duyması gerekir. Özgür basının asla susturulmaması gerektiğine ve yalan haber, terörize edici haber, bilgi kirliliğini yayan haberi yapanların da gazeteci olduğunu düşünmüyorum.

diye konuştu.

“AŞIYI BU HAFTA ÜLKEMİZDE UYGULAMAYA BAŞLAYACAĞIZ”

2020 yılını değerlendiren Milletvekili Çalık,

2020 yılı çok zorlu bir yıldı. Pandemi dolayısıyla tüm dünya alabora oldu. Bu süreci ve bütün dünyanın ekonomik krizi yaşarken sağlıkla ilgili hastanenin doluluk oranlarıyla ilgili çok ciddi problemler yaşarken Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 20 yıldır yaptığı sağlıktaki, sosyal güvenlikteki reformlarıyla birlikte pandemi sürecinde, sağlık ilgili herhangi bir kriz, fiziksel, ekipsel eksiklik hissetmeden bu süreci Allah’ın izniyle şu an minimalize etmeye doğru gidiyoruz. İnşallah tamam şartıyla, maske, mesafe, hijyen koşullarıyla birlikte Korona belasından kurtulacağımızın müjdesini sizinle paylaşmak isterim. Aşıyı bu hafta itibariyle inşallah ülkemizde uygulamaya başlayacağız. Bundan sonra en önemli hedefimiz yerli aşımızın üretilmesi ve bu sürecin de sağlık sisteminin içerisine dahil olması temel hedeflerimiz.

şeklinde konuştu.

ÇALIK’TAN YENİ MALATYASPOR AÇIKLAMASI

2020 yılında Malatya için gerçekleştirilen yatırımları tek tek anlatan Çalık, gazetemizin “Yeni Malatyaspor Mali Kongresini yapmadı, sıkıntılar var. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz” sorusuna da cevap verdi.

Çalık,

Yeni Malatyaspor taraftarı olarak Yeni Malatyaspor’un bu yıl Süper Lig’de şampiyon olmasını istiyorum. Dün Malatyaspor’un yanındaydık, bugün Malatyaspor’un yanındayız. Yarın da Malatyaspor’un yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün Ziraat Kupası var, Galatasaray’la maçımız var, ben Malatyspor’a can-ı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah alacağı skor bizleri mutlu eder. Yapılması gereken kongreler zamanı geldiğinde yapılmalı. Gereken düzenlemeler yapılmalı ama bu süreç yürürken de bizim üstümüze düşen taraftarlar olarak yapmamız gereken Malatyaspor’a morel ve destek olmak. Manen destek olmak. Biz üstümüze düşeni bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Kongre süreçlerine delegeler karar verir ve normal mi, olağan kongre mi, olağanüstü kongre mi olur, bu süreçlere karar verecek olan Malatyaspor’un delegeleridir. Malatyaspor’un bu sürecini takip etmek delegelerin görevidir.

şeklinde konuştu.

ÇALIK, BAKAN YARDIMCISINI ARADI

Milletvekili Çalık, Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından daha önce hazırlanan ve hayata geçirilemeyen ‘Amatör Spor Evi’ projesi ve 54 spor kulübünün sporcularına destek için Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ı telefonla arayarak destek istedi.

Bakan Yardımcısı Baydaş ise, “Ben ona baktırayım. Melekbaba’da da, Kaynarca’da çok güzel bir tesis yapıyoruz. Orası tamamlandığında 60 dönüm alan içinde bütün spor branşlarının faaliyet göstereceği, gençlik merkeziyle de entegre bir yer olacak. Ama dediğiniz yere baktırayım” diye konuştu.