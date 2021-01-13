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13 Oca 2021 - 12:26- Yaşam G: 13 Oca 2021 - 13:09

Fiyatlar Arttı, Sofralar Küçüldü

Koronavirüs dalgasının kasıp kavurduğu 2020 yılında vatandaş, en çok temel gıda alımında zorlandı. Temel gıda ürünlerine karşı aşırı talebin olması fiyat artışını da beraberinde getirdi. Markette, manavda, çarşıda, pazarda hemen hemen her gün fiyatlar adeta kanatlanıp uçuyor.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine Gıda Fiyat Endeksi, 2020 boyunca üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu veriler değerlendirildiğinde küresel ölçüde bir artışın olduğu dikkat çekti.

Temel gıda ürünlerindeki artışı sorduğumuz vatandaşlar, sofralarının giderek küçüldüğünü söyleyerek her yeni güne ayrı bir zam haberiyle başladıklarını belirtti.

SEBZE-MEYVE CEP YAKIYOR

Kasap Pazarı’ndan görüşlerini aldığımız Ramazan Bey, sebze-meyvelerin mevsimine göre fiyatlarının market fiyatlarına göre düşük olduğunu belirtti. Ramazan Bey, her ne kadar marketlere göre düşük sebze meyve sebze satsak da vatandaş satın alamıyor dedi. Sözlerinin devamında,

Şimdi bir markete gidin havucu, limonu 4-5 liradan aşağı satın alamazsınız. Balık fiyatları yüksek olunca vatandaş sebzeye pek yönelemiyor. Bir kilo balığın 30 lira olduğunu düşünürsek yeşillikle beraber 50-60 lirayı buluyor. O zamanda alım gücü düşük olan alt kesim alamıyor. Geçen yıla oranla fiyatlar yüksek, vatandaşın tüketim alışkanlıkları değişiyor. Ekonomiden yana sıkıntımız var. Bin 600 lira alan bir emeklinin geçinmesi gerçekten zor. Bir ev kirası bir buçuk milyar. Vatandaş kira mı ödesin temel gıdaya mı versin?

ifadelerini kaydetti.

“İLAÇLARA DEVAM…”

Açıklamalarını bir takım önerilerle sürdüren Ramazan Bey,

Salgın döneminde öncelikle sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Mevsim meyve sebzelerini tüketmeli, bol bol C vitamini almalıyız. Bunları dahi alamayan insanlar var. Bir kilo mandalina-portakal 5 lira. Bunları alamayan vatandaş ilaçlara devam ediyor.

dedi.

Sebze-meyve fiyatlarından göz gezdirğimiz marketlerde de durumun değişmediğini temel gıda ürünlerinin oldukça yükseldiğini gördük. Geçen sene 12-13 lira olan yumurta fiyatını bugünlerde raflarda 30 liraya kadar yükseldiğini görüyoruz. Neredeyse yumurtanın tanesi 1 liradan satılacak.

SOFRALARIMIZ KÜÇÜLMEYE BAŞLADI

Ortalama marka olan 5 kilogram sıvı yağın 40 liradan 90 liraya yükseldiğini ifade eden Mahmut Bey, vatandaşların zamlardan rahatsız olduğunu kaydetti. Bakkal dükkânı olan Mahmut Bey, yapılan zamlardan devleti sorumlu tutarak,

Devlet zamları örnek alana kadar stokçuları, büyük iş adamlarını, büyük marketleri takip etsin. Büyük marketler 40 liraya yağ alıp stokladı. Şimdi 90 liraya satıyor. Hepsi üç tane zenginin elinde. Yağ, çay, şeker stokları yapanlar şimdi yüzde 100 zamla satıyor. Vatandaş aç kalırsa ne yapsın, mecbur alıyor. Ama giderek sofralarımız da küçülüyor.

açıklamalarında bulundu.

 

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13 Oca 2021 - 12:26 Malatya- Yaşam

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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