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12 Oca 2021 - 18:30- Gündem G: 12 Oca 2021 - 18:35

Uzman yardımcılığı yarışma sınavı ilanı

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalında ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda "Bakanlığımız  merkez  teşkilatında   istihdam  edilmek  üzere  657  sayılı   Devlet  Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile 25 (yirmibeş) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# istihdam, basın, ilan, devlet

12 Oca 2021 - 18:30 - Gündem

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