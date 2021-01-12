11 akademik personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.