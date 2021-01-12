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12 Oca 2021 - 18:15- Eğitim G: 12 Oca 2021 - 18:21

Lisansüstü programlara öğrenci alınacak

Hacettepe Üniversitesi'ne lisansüstü programlara öğrenci alıcaktır.
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Basın İlan Kurumu ilan portalında ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda "Üniversitemiz Bilişim ile Eğitim Bilimleri Enstitülerine 2020-2021 Eğitim–Öğretim yılı Bahar Döneminde   lisansüstü programlara sınavla  Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu öğrencileri alınacaktır" bilgileri yer aldı. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# basın, ilan, eğitim

12 Oca 2021 - 18:15 - Eğitim

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