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12 Oca 2021 - 12:49- Siyaset G: 12 Oca 2021 - 13:13

 “Tüik Gerçek Oranları Açıklamalı”

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, TÜİK’in Ekim dönemine ilişkin açıkladığı işsizlik oranlarına dair açıklama yaptı.
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Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), Ekim 2020 dönemine ait, işsizlik oranlarını açıkladı.  Verilere göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik yıllık bazda 0,7 puanlık düşüşle yüzde 12,7 olarak gerçekleşti. İstihdam verilere bakıldığında geçen yılın aynı dönemine bakıldığında yaklaşık 900 bin kişilik bir daralma görüldü.”

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, TÜİK’in artık gerçek oranları açıklaması gerektiğine dikkat çekti. Sarıbaş,

TÜİK, artık insanların gözünün içine baka baka yalan söylemeyi bırakmalı ve gerçek verileri açıklamalıdır. Ülkenin ekonomisi salgın yüzünden iyice alt üst olmuş durumda iken hem işsizlik oranının hem de istihdam oranının düştüğünü söylemek vatandaşla dalga geçmektir. Dünya olağanüstü bir süreçten geçerken, tüm ülkelerin ekonomileri pandemi sebebiyle alt üst olmuşken, zaten ülkemizde iyi olmayan ekonomi iyice dibe batmış, insanlar evlerine ekmek götüremez olmuşken, işsizlik oranlarının düştüğünü söylemek gerçekten ayıptır.

dedi.  (Bülten)

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12 Oca 2021 - 12:49 - Siyaset

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