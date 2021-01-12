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12 Oca 2021 - 12:28- Sağlık G: 12 Oca 2021 - 12:42

Başhekimden aşı açıklaması

Kısa süre içinde tüm ülkede başlayacak aşı çalışmaları ile ilgili konuşan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, koronavirüse karşı korunmanın en etkili yollardan birinin aşı olduğunu söyledi.
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Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs( Covid-19) salgını hızla yayılmaya devam edilirken, virüse karşı geliştirilen aşıların da kullanımına başlanıldı. Türkiye’de de bugünlerde başlayacak olan aşı çalışmalarında tamamen gönüllülük esasına göre sağlık çalışanları ile başlayacak. Aşı çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, virüse karşı henüz bir tedavinin bulunmaması nedeniyle şuan en etkili korunmanın maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra aşı olduğunu ifade etti.. Birçok ülkede virüse karşı aşı çalışmalarının sürdüğünü de kaydeden Beytur, Türkiye’nin de Çin’de üretilen Sinovac marka aşının kullanılacağını söyledi. Bu aşının FAZ 3 çalışmalarının hastanelerinde sürdüğünü de kaydeden Beytur,

Aşılamalarının başlaması ile muhtemelen FAZ 3 çalışmalarına da ara verilecek. Tabi buna karar verecek Sağlık Bakanlığı.

dedi.

Çin’den aşıların geldiğini ve şuanda test edildiğini de ifade eden Beytur,

Önce sağlık personeline zorlama olmamak şartıyla aşılamalar başlayacak. Sonrasında güvenlik güçleri, öğretmenler ve 65 taş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara aşılar vurulacak. Kimsenin panik yapmasına gerek yok, devletimiz Covid-19 salgınında gerek test gerek ilaç tedavisinde tedariki nasıl yaptıysa aşıda da aynı şekilde planlamayı yaparak isteyen herkesin aşılanması için çalışmaları tamamlamış durumda.

şeklinde konuştu.( İHA)

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12 Oca 2021 - 12:28 Malatya- Sağlık

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