Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesinin Hisarkale Mahallesi'nde jandarma tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, FETÖ’ den ihraç eski polis memuru T.Ö. ve A.S.D. isimli şahıslar define aramak maksadıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada, 3 dedektör, 1 kazma, 1 kürek, 4 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve 1 adet gram altın ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda bulunan malzemeler muhafaza altına alınarak tahkikata başlanıldı.( İHA)
12 Oca 2021 - 13:50- Asayiş
İhraç edilen polisler define avında yakalandı
Malatya’da, FETÖ’den ihraç edilen polisler define ararken yakalanırken, olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.