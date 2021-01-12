Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bir istihbaratı değerlendirdi. Yapılan çalışmada, 260 gram sentetik kannabinoid maddesi, 34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili olarak iki şahıs yakalanarak TCK 188 maddesinden işlem yapıldı.
Adli Makamlara sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ( İHA)
12 Oca 2021 - 13:30- Asayiş Güncelleme: 12 Oca 2021 - 13:50
Uyuşturucuya geçit yok
Malatya’da polisin takip ettiği zanlılardan uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bir istihbaratı değerlendirdi. Yapılan çalışmada, 260 gram sentetik kannabinoid maddesi, 34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili olarak iki şahıs yakalanarak TCK 188 maddesinden işlem yapıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.