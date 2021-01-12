Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir şahsın el yapımı boğma rakı imal ve satışı yaptığı bilgisi elde edildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 5 adet 5 litrelik pet şişelerde 25 litre el yapımı içime hazır boğma rakı, 5 adet 100 litrelik varillerde toplam 500 litre boğma rakı hammaddesi olmak üzere toplam 525 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi. Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.( İHA)
12 Oca 2021 - 12:06- Asayiş Güncelleme: 12 Oca 2021 - 12:11
Sahte alkol imalathanesine baskın
Malatya’da sahte alkol imalathanesine baskın düzenleyen polis, 525 litre el yapımı boğma tabir edilen rakı ele geçirdi.
Malatya Markaları
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.