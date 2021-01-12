Busabah Malatya Busabah Malatya
12 Oca 2021 - 11:45- Gündem G: 12 Oca 2021 - 11:55

“Belirlediğimiz Hedef Yakın Bir Zamanda Gerçekleşmiş Olacak”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımların değerlendirildiği istişare toplantısında Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler ile çalışmaların devam ettiği, ihale aşamasında olan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.
mask

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve şube müdürlerinin katıldığı istişare toplantısı gerçekleştirildi.  Gürkan,

Göreve geldiğimiz gün dedik ki 2 yıl içerisinde Malatya’nın hiçbir yerinde alt yapı ve asfalt sorunu kalmayacak. Şu ana kadar gerek MASKİ, gerekse Yol Alt Yapı Dairelerimiz tarafından çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor ve belirlediğimiz hedef yakın bir zamanda gerçekleşmiş olacaktır.

şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan,

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, pandemi sürecinde dahi yatırım ve hizmetlerimize ara vermeksizin devam ediyoruz. 2020 yılı içerisinde merkez ve ilçelerimizde bir kısım yatırımı hizmete açarken bir kısmının temelini attık, bir kısmının yapımını ise devam ettiriyoruz.  Bu yatırım ve hizmetlerimiz 2021 yılı içerisinde artarak devam edecektir. Bütün birimlerimiz 2021 yılını atılım yılı olarak görüp planlamalarını ona göre yapmalarını istiyorum.

“ASFALT SORUNU KALMAYACAK”

Göreve geldiğimiz gün dedik ki 2 yıl içerisinde Malatya’nın hiçbir yerinde alt yapı ve asfalt sorunu kalmayacak. Şu ana kadar gerek MASKİ, gerekse Yol Alt Yapı Dairelerimiz tarafından çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor ve belirlediğimiz hedef yakın bir zamanda gerçekleşmiş olacaktır.

2021 yılı içerisinde Millet Bahçesi, Millet Kütüphanesi, 100. Yıl Parkı, Yeni Kent Meydanı, Milli Eğitim Müdürlüğü için il binası, Kuzey ve Güney Kuşak Yolları, Kuzey Çevre Yolu, Batı Kolektörü başta olmak üzere alt yapı yatırımları gibi onlarca projemizin bir kısmını hizmete açarken, bir kısmının da temelini atarak çalışmaların startını vereceğiz” şeklinde konuştu.

Fen İşleri Daire Başkanı Fuat Bayhan’ın emekliye ayrılmasından dolayı kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gürkan,

Kibarlığı, nezaketi, devlet adabına uyumu ile gerçekten örnekti. Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Fuat Bayhan devletimize ve milletimize uzun yıllar hizmet etmiştir. Bu hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı olarak kendisine şükranlarımı ifade ediyorum. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyorum. Burası kendisinin evidir. Kapımız her zaman açık olacaktır. Bugünün anısına kendisine bu plaketi veriyor sivil hayatında başarılar diliyorum. Fen İşleri Daire Başkanı Fuat Bayhan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, mesai arkadaşlarından helallik istedi.  (Bülten) 

# maskİ, selahattin gürkan, fuat bayhan, milli eğitim müdürlüğü, kuzey Çevre yolu, millet bahçesi, malatya büyükşehir, malatya, pandemi, Başkanı, Başkan, belediye, yeni, 2020 yılı, büyükşehir

12 Oca 2021 - 11:45 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp Açıklaması mask
Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp Açıklaması
Yatırımda Devam Sinyali! mask
Yatırımda Devam Sinyali!
“Gazeteciler Her Şartta Görevini Yerine Getiriyorlar” mask
“Gazeteciler Her Şartta Görevini Yerine Getiriyorlar”
Bina Tadilat İşi Yaptırılacak mask
Bina Tadilat İşi Yaptırılacak
TKDK'dan Tarla Satış İlanı mask
TKDK'dan Tarla Satış İlanı
Darende'de, İcradan Satılık Tarla mask
Darende'de, İcradan Satılık Tarla
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gözaltılar Var, Sayı artabilir! mask
Gözaltılar Var, Sayı artabilir!
İstifa Çağrısı mask
İstifa Çağrısı
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını mask
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını
Sen Misin Kural İhlali Yapan? mask
Sen Misin Kural İhlali Yapan?
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu mask
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor! mask
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor!

GALERİ

Fendoğlu restorasyon projelerini inceledi mask
Fendoğlu restorasyon projelerini inceledi
Turgut Özal Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm mask
Turgut Özal Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm
Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü mask
Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü
Kızılay Çocukları Unutmadı mask
Kızılay Çocukları Unutmadı
Kısıtlama Sessizliği mask
Kısıtlama Sessizliği
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm mask
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL