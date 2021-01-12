“Gazetecileri sık ziyaret etmek gerekiyor”

MTB Başkanı Ramazan Özcan, MGTC Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Gazetecilerin sıkıntılarının konuşulduğu ziyarette söz alan MTB Başkanı Ramazan Özcan,

Yılda bir defa gazetecilerimizi ve televizyoncularımızı aslında ziyaret etmemiz çok da doğru değil. Çünkü sağlıklı bir şekilde bilgi ulaştırabilme ve bu özgürlüğü topluma sunabilmenin en önemli yolu gazetecileri daha sık ziyaret etmek gerekiyor.

dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Özcan, kabul edildikleri için teşekkürlerini sundu.

“SAĞLIKLI VE HUZURLU GÜNLER DİLİYORUM”

Pandemiden dolayı hayatını kaybeden gazetecileri de anan Başkan Özcan,

2020 yılı bizim için zor ve meşakkatli geçti. Özellikle medya sektöründe de gerek yazılı gerekse görsel anlamda hizmet veren birçok arkadaşımız Covid-19 pandemisinden dolayı rahmet-i rahmana kavuştu. Büyük bir bölümdeki arkadaşlarımız da bu hastalığı geçirdi. Ben özellikle bu alanda hizmet veren ahirete intikal etmiş kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şu anda hayatta olan herkese de sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.

diye konuştu.

2020 YILI GERÇEKTEN ZOR BİR YIL OLDU

2020 yılının çok zor geçtiğini anımsatan Başkan Özcan,

2020 yılı gerçekten zor bir yıl oldu. Gerek pandemi salgını gerekse 24 Ocak depreminin Malatya’ya etkileri ve bunun dışında da gerek Türkiye’de gerekse dünyada cereyan eden bütün sıkıntılardan dolayı 2020 yılı hafızlarda biraz zor ve sıkıntılı bir yıl olarak kalmış oldu. Tabii yılda bir defa gazetecilerimizi ve televizyoncularımızı aslında ziyaret etmemiz çok da doğru değil. Çünkü onlar özellikle sivil toplum örgütleri olsun, siyasetçileriminiz, kamu idarecilerimiz açısından, topluma baktığımızda sağlıklı bir şekilde bilgi ulaştırabilme ve bu özgürlüğü topluma sunabilmenin en önemli yolu gazetecileri daha sık ziyaret etmek gerekiyor.

ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ YATIRIMLARA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK”

“Ben özellikle kuru kayısı konusunda 2020 yılında ve daha öncesinde de yapılan bütün yatırımlar ve yaptığımız bütün çalışmalardan dolayı bize sağladığınız katkı ve desteklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum” diyen Başkan Özcan, şunları kaydetti:

Özellikle 2020 yılında Malatya Ticaret Borsası olarak çok önemli yatırımlara ev sahipliği yaptık. Kuru kayısıda çok önemli bir dönemin başlangıcına vesile olacak yatırımlara da imza attık. Bu yatırımları yaparken de, hayata geçirirken de kamuoyunda bunları paylaşabilme ve kamuoyu oluşturma açısından bize çok ciddi destek verdi özellikle cemiyetteki arkadaşlarımız. Dolayısıyla inşallah 2021 yılını çok daha sağlık ve huzurlu geçirebileceğimiz bir yıl olarak düşünmek istiyoruz. 2020 yılında 90 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmenin ve 266 milyon dolar da kuru kayısıda gelir elde etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bütün dünya ciddi anlamda özellikle kuru meyve grubunun zor ve sıkıntılı geçirildiği bir yıla rağmen Malatya ve kuru kayısı hafızlarda iyi anlamda kalabilecek bir yıl oldu bizim için. İnşallah 2021 yılında mahsulümüzü göreceğiz ve 100 bin ton ihracat rakamının üzerine çıkıp 500 milyon dolar da gelir elde edebilir miyiz? diye de gayret içerisinde olacağız.

“ÇALIŞMALARINIZI YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ”

Daha sonra söz alan ve medyanın ciddi sorunları olduğunu belirten MGTC Başkan Vekili Mikail Pelit ise,

Medyanın ciddi sorun ve sıkıntıları var. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da sorun ve sıkıntıları halt safhada yaşamaya devam ediyoruz. 2020 yılında yaşadığımız pandemi nedeniyle tüm Türkiye zor ve sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Esnaflarımız, çiftçilerimiz, işçilerimiz, tüm sektörlerde çalışan insanlarımız maalesef bu süreci atlatmaya çalışıyor. 2021 yılında bunu inşallah başarırız diye temenni ediyorum. Siz Malatya Ticaret Borsası olarak Malatya’mızın dünyadaki en ünlü meyvesinin başındaki bir isimsiniz. Çalışmalarınızı medya olarak yakinen takip ediyoruz. Kayısı için gerçekten önemli çalışmalar başlattınız. Birçoğu sonuçlandı, projelerinizin birçoğu da devam ediyor. O projelerinizin de hayata geçmesiyle kayısı üreticilerimizin gelir seviyelerinin daha da yükseleceğine inanıyoruz. Çiftçinin sorunu hala çözülmüş değil. Bu konuda da birtakım ciddi atılımlar yapılması gerektiğinin kanaatindeyiz.

ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?”

İş yerlerinin kapalı olmasından dolayı medyanın reklam konusunda sıkıntı çektiğine dikkat çeken Pelit,

Medya sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Medyanın meşru gelir kaynağı olan reklamlar iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle ciddi anlamda düşüş gösterdi. Bu sektörde çalışan arkadaşlarımız inanılmaz fedakârlıklarla çalışıyorlar. Hepsini ayrı ayrı kutlamak gerekiyor. Bunlara destek olmak lazım. ‘Şimdi değilse ne zaman?’ demek istiyorum. Herkesin desteğe ihtiyacı var ama bağımsız medyanın daha çok desteğe ihtiyacı var. Bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. 2020 yılında Şenol Yalvaç, Akif Çelik’i kaybettik. 2’sini de rahmetle anıyoruz. Destekleriniz bizi sevindiriyor, azmimizi artırıyor.

açıklamalarında bulundu.