Hekimhan'da neler oluyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Deveci Mahallesi’nde altın madeni ocağı projesi için ruhsat verilmesine tepki gösteren Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, bu projeyi onaylamayacağını kaydetti. Başkan Karadağ, siyanürü toprakla buluşturmayacağını belirterek,

Kim ne derse desin kabul etmem. Hâlâ gelip gidip imzalamamı istiyorlar. Ben burada olduğum sürece bunu imzalamayacağım. Karşısında duruyoruz. Kim baskı yaparsa yapsın karşısında duracağım.

dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Deveci Mahallesi’nde altın madeni ocağı projesi için ruhsat verildi. İddiaya göre Ruhsatın içeriğinde altını siyanürle ayrıştırma var. Ancak altın ile siyanür ayrışınca toprağa ve suya karışıyor. Kayısı ağaçları ve tarım faaliyetleri için tehlike arz eden bu duruma Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ve Hekimhan halkı isyan etti. Çünkü altın ve siyanür karışınca o bölgede tarım ve hayvancılık yapmak mümkün olmuyor. Siyanür toprağa ve suya karışınca bitkileri ve ağaçları kurutuyor. Bölgede kayısıcılık ile geçimini sağlayan vatandaşlarda bu duruma şiddetle karşı çıkıyor.

Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, madene karşı olmadıklarını ama yeni bir ruhsat alındığını söyledi. Başkan Karadağ,

Ruhsatın içeriğinde altın ve siyanürle ayrıştırma var. Yazıyı 15 kurumdan görüş alıp bize de göndermişler. Biz de imzalasaydık ÇED raporu alacaklardı. Ben Hekimhan Belediye Başkanı olarak da bunu imzalamayacağım.

diye konuştu.

“BEN BURADA OLDUĞUM SÜRECE BUNU İMZALAMAYACAĞIM”

Bölgede altın madeni ocağı kurmak isteyen şirket yetkilileri Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ’ın raporu imzalamasını istiyor. Karadağ, o rapora imza atmayacağını vurgulayarak,

ÇED iptal olmuş ama ruhsatları duruyor. Altını siyanürle ayrıştırmak çok zararlı. Burası tarım alanı. Hem buranın halkı hem de 65 muhtar da bu projeye karşı. Siyanürü toprakla buluşturmayacağım. Kim ne derse desin kabul etmem. Hâlâ gelip gidip imzalamamı istiyorlar. Ben burada olduğum sürece bunu imzalamayacağım. Karşısında duruyoruz. Kim baskı yaparsa yapsın karşısında duracağım.

ifadelerini kaydetti.

RUHSAT ALINDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Deveci Mahallesi’nde altın madeni ocağı projesi için ruhsat verildi. İddiaya göre söz konusu şirket Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Deveci Mahallesi’nde altın, gümüş ve demir ocağı projesi için ruhsat aldı. Şirket Malatya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başlaması için başvurdu. 16 kurumun 15’inin projeye olumlu görüş alındığı belirten Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ projeyi asla onaylamayacağını ve imza atmayacağını belirtti.