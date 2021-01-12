Projelerin 262’si Tamamlandı; 198’i Devam Ediyor

Dün Kültür Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıda Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ile beraber daire amirleri katıldı. Koronavirüs, tedbirleri alınarak yapılan toplantıda açılış konuşmasını Vali Yardımcısı Mustafa Şahin yaptı. Şahin, konuşmasında Malatya’da ‘ 2020 Yılı Yatırım Programında’ toplam 605 projenin yer aldığını söyledi. Vali Yardımcısı Şahin, sözlerinin devamında,

Uygulanan yatırım projelerimizin 381 adedi yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait. Belediyelerimiz tarafından ise yürütülen 224 yatırım projesi var.

ifadelerini kaydetti.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN YATIRIMLARI

2020 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının 381 projesi yer aldı. Bu projelerin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 82 olarak belirtildi. Söz konusu projelere toplam 5 milyar 861 milyon 540 bin TL ayrıldı. Bu tutarın 2020 yılı harcaması 872 milyon 492 bin TL olarak açıklandı.

BELEDİYELERİN 2020 YILI YATIRIMLARI

2020 yılında 224 proje belediyelerce ele alındı. Bu projelere toplam 937 milyon 125 bin Tl ayrıldı. 2020 yılı ödeneği olarak 725 milyon 132 bin TL belirlendi. Bu ödeneğin yüzde 58 oranında nakdi gerçekleşti. 2020 yılı harcaması ise 424 milyon 127 bin TL oldu.

PROJELERİN ÇOĞU TAMAMLANDI

2020 yılında genel olarak projelerin 262’si tamamlanıp; 198’i ise devam ediyor. İhale aşamasında olan proje sayısı 45 olup, 11’i ise tasfiye edildi.2020 yılında 89 projeye ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanılamadı. Toplantı, bölge ve il müdürlerinin sunumlarıyla son buldu.