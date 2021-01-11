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11 Oca 2021 - 18:09- Gündem G: 11 Oca 2021 - 18:30

Personel alım ilanı

Fırat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Malatya İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri oluşturmaktadır.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda, "Fırat Kalkınma Ajansı; 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4 Sayılı  Bakanlıklara Bağlı,  İlgili,  İlişkili  Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 187 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27.06.1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî  Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 20 Ekim  2020  Tarih  ve  31280  Sayılı  Resmî  Gazete’  de  yayımlanan  Kalkınma  Ajansları  Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, TRB1 Düzey
2  Bölgesinin;  Bingöl,  Elazığ,   Malatya,  Tunceli  illerinin  kalkınmasına  ve  gelişmesine  hizmet etmek  ve  katkıda  bulunmak  isteyen,  takım  çalışmasına  yatkın,  iletişim  becerisine,  analitik  ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisine sahip ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 (Bir) Hukuk Müşaviri Olarak  Görevlendirilecek  Uzman  Personel,  2  (İki)  Uzman  Personel  ve  2  (İki)   Destek  Personel alımı gerçekleştirecektir" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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11 Oca 2021 - 18:09 - Gündem

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