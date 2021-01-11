Galatasaray bugün geliyor

Süper Lig’in 18.haftasında Gençlerbirliği’ni 6-0’lık farklı skorla yenen Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı kupa maçı hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla başladı. Ligde zirveye oynayan İstanbul ekibi kupada da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bugün yapacağı son çalışmayla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak olan Galatasaray kafilesi akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul’dan Malatya’ya gelerek kent merkezindeki bir otelde kampa girecek. Cezası Gençlerbirliği maçında sona eren Teknik Direktör Fatih Terim’in takımının Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta yedek kulübesinde bulunabilecek.( Haber Merkezi)