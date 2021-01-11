Süper Lig’in 18.haftasında Gençlerbirliği’ni 6-0’lık farklı skorla yenen Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı kupa maçı hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla başladı. Ligde zirveye oynayan İstanbul ekibi kupada da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bugün yapacağı son çalışmayla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak olan Galatasaray kafilesi akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul’dan Malatya’ya gelerek kent merkezindeki bir otelde kampa girecek. Cezası Gençlerbirliği maçında sona eren Teknik Direktör Fatih Terim’in takımının Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta yedek kulübesinde bulunabilecek.( Haber Merkezi)
11 Oca 2021 - 14:01- Spor Güncelleme: 11 Oca 2021 - 14:08
Galatasaray bugün geliyor
Türkiye Kupası’nda Yeni Malatyaspor’un konuğu olacak olan Galatasaray bugün yapacağı son çalışmanın ardından özel uçakla Malatya’ya gelecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.