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11 Oca 2021 - 13:45- Gündem

İYS İçin Son Gün Uyarısı

Ticaret Bakanlığı tarafından Ticari Elektronik İleti Yöntemi Sistemi’ne (İYS) mevcut onayların yüklenmesi için verilen sürenin 31 Mayıs’ta biteceği belirtildi.
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Tüketicilerin istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalar gibi ticari elektronik iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) oluşturuldu. Bu sistem ile onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması hedeflendi. İYS ile tüketiciler verdiği tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek, kontrol edebilecek ve reddetme hakkını kullanabilecek.

31 MAYIS TARİHİNDE SONA ERECEK

150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat tarihine kadar e- Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek. 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs tarihinde sona erecek. Tüketiciler söz konusu onayları 1 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında kontrol edebilecek.

Belirlenen süreler içinde vatandaşlar tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde hizmet sağlayıcılar tarafından İYS'ye aktarılan veriler onaylı sayılacak. Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne ilişkin olup, bu tarihlerden sonra da tüketiciler diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecek. ( İHA)

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11 Oca 2021 - 13:45 - Gündem

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