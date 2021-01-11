Busabah Malatya Busabah Malatya
11 Oca 2021 - 13:30- Yaşam G: 11 Oca 2021 - 12:45

Pandemi Sürecinde Çocuk İletişimi

Malatya İnönü Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Serpil Pekdoğan, Covid-19 sürecinde okula gidemeyen ve evde kalan çocuklarla bol bol sohbet edilmesi gerektiği konusunda uyarararak, evde yapılacak çeşitli aktivitelerin çocukların kendi öz bakım ve becerilerini yerine getirebilmeleri açısından da önemli olduğunu kaydetti.
mask

UYGUN DİLLE ANLATILMALI

İnönü Üniversitesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleşen çevrim içi seminerde, Okul Öncesi Eğitimi Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Serpil Pekdoğan, Covid-19 salgınının çocuklar üzerindeki tesirlerini anlattı. Pandemi sürecinin yaşamı olumsuz etkilediğine değinen Doç. Dr. Serpil Pekdoğan, çocukların okula gidemediği ve birçok ailenin evden çalışmak zorunda kaldığı bu dönemde, evde yapılabilecek etkinliklerden söz etti. Pekdoğan, Covid - 19 salgınının çocuklara açıklanması gerektiğini belirterek,

Çocukların soruları daha çok kendileri ve sevdikleri ile ilgilidir. Bu yüzden sevdiklerinin durumu ile ilgili bilgi vermemiz gerekiyor. Kardeşi, annesi, babası ya da bir yakın arkadaşı hasta ise kişinin hasta olduğunu ama kısa süre sonra iyileşeceğini ve salgın bitince hep beraber güzel vakit geçireceğini anlatmalıyız. Çocukların evde güvende olduklarını ve evde ne kadar karantinada kalırlarsa salgının o oranda çabuk biteceğini çocuklara uygun dille anlatmamız gerekiyor.

ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Serpil Pekdoğan, çocukların pandemi sürecinde televizyon ve sosyal medyadan abartılı yorumlara ve haberlere maruz kaldıkları için kaygılarının artabileceğine dikkat çekerek, ebeveynlerin böyle durumlarda profesyonel yardım almalarının gerekebileceğini ifade etti. Pekdoğan, bu süreçte çocuklarla bol bol sohbet edilmesinin, çeşitli aktiviteler yapılmasının, çocukların kendi öz bakım ve becerilerini yerine getirebilmeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

# Serpil Pekdoğan, covid-19 salgını, pandemi süreci, koronavirüs, çocuk eğitimi, inönü iniversitesi, sosyal, çok, Önemli, pandemi, covid, okul, İnönü Üniversitesi

11 Oca 2021 - 13:30 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Stoklar Tükeniyor! mask
Stoklar Tükeniyor!
1 Bot 1 Mont Kampanyası mask
1 Bot 1 Mont Kampanyası
Fendoğlu Tablet Dağıttı mask
Fendoğlu Tablet Dağıttı
Başıboş Köpek İsyanı mask
Başıboş Köpek İsyanı
Tehlike Çanları Çalıyor! mask
Tehlike Çanları Çalıyor!
Pandemiye Böyle Çözüm Buldu! mask
Pandemiye Böyle Çözüm Buldu!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gözaltılar Var, Sayı artabilir! mask
Gözaltılar Var, Sayı artabilir!
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını mask
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını
Sen Misin Kural İhlali Yapan? mask
Sen Misin Kural İhlali Yapan?
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu mask
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor! mask
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor!
İşyerinin Önünde Kurşunun Hedefi Oldu mask
İşyerinin Önünde Kurşunun Hedefi Oldu

GALERİ

Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü mask
Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü
Kızılay Çocukları Unutmadı mask
Kızılay Çocukları Unutmadı
Kısıtlama Sessizliği mask
Kısıtlama Sessizliği
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm mask
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu mask
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz mask
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL