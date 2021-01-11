Çalık: Yazar kasa fırlatılan Türkiye’den uzaya uydu fırlatan Türkiye’ye

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. İlçede MHP Doğanşehir teşkilatını ziyaret eden Çalık, burada yaptığı konuşmada, yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde incelemek için ilçeye geldiğini ifade etti. Çalık, Cumhur İttifakı'nın tek amacının Türkiye'yi büyük ve güçlü bir devlet haline getirmek olduğunu belirterek,

Cumhur İttifakı esasen, 15 Temmuz 2016’da FETÖ'nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı nettir, şeffaftır. Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir.

dedi.

“MİLLET İTTİFAKI MİLLETİN YANINDA DURMAMAKTA”

Türkiye düşmanlarının diliyle konuşanların ve milletin yanında durmayanların Millet İttifakı ismini hak etmediğini belirten Çalık,

Bu ittifakın ortağı kendisi gibi düşünmeyen gazetecilere ‘medyanın yüz karası’, öğretmelere ‘iradesini pazarlayan’, sanatçılara ‘yalaka’, YSK üyelerine ‘çete mensubu’, hakim ve savcılara ‘sarayın militanı’, çiftçilere ‘iki elim yakanızda’ diyerek ötekileştiren, toplumu bölen nefret dilinden hiçbir zaman vazgeçmeyendir. Bu ittifakın ortağı özellikle Güneydoğu'daki insanlarımıza, Kürtlere ve Kürt kökenli vatandaşlarımıza en büyük zulmü yapan terör örgütünün siyasi uzantısıdır. Biz Cumhur ittifakı olarak yol yürürken ‘mevzubahis memleket meselesiyse, gerisi teferruattır’ diye düşünürüz. Onların tek elden nasıl yönetildiğini ve kimlerle nasıl yol yürüdüğünü sizler görüyorsunuz.

diye konuştu.

“ONLAR MUSLUK AÇAR BİZ BARAJ”

Çalık, Türkiye'nin 5. nesil dördüncü haberleşme uydusu Türksat 5A’nın uzaya fırlatılmasını bile kulp takma yarışı içine girenleri gördüklerini ifade ederek,

Herkes kendisine yakışanı yapar. Biz uydu fırlatır, baraj açarız onlar tamir edilmiş musluk açar, heykel diker. İşte fark bu. Musluk açanlar, heykel dikenler, vatandaşımıza yapılan her hizmete ve dünyanın bile imrenerek baktığı projelere bir kulp takarak 'istemezük' diyorlar. Onlar 20 yıl önce başbakanlık önüne yazar kasa fırlatılan Türkiye’yi istiyorlar. Onlar IMF’den borç dilenen, başka ülke liderlerinin karşısında el pençe duran bir Türkiye istiyorlar. Eski Türkiye yok. Biz ‘istemezükçüleri’ hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz.

diye konuştu. MHP Doğanşehir İlçe Başkanı Saffet Yağcı ise, Milletvekili Çalık’a Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. (Bülten)