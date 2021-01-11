Busabah Malatya Busabah Malatya
11 Oca 2021 - 11:55- Yaşam G: 11 Oca 2021 - 12:04

Üreten Kadınlarımız Kazanacak

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kadınlar üretime katkıda bulunmak, istihdam oluşturmak ve yöresel ürünleri değerlendirmek için kooperatif çatısı altında bir adaya geldi.
mask

Doğanşehir’de kurulan ve kendi dalında ilk olan  Malatya Gülşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Magül Koop) kurulumunu tamamladı. Kadınlara istihdam sağlamayı amaçlayan ve yöresel tanıtım ve ticareti ön planda tutan Magül Koop’un Doğanşehir ve Malatya da ekonomiye katma değer katacağı bildirildi.

ÜRETEN KADINLAR

Doğanşehir ilçesinde 11 kadın girişimci tarafında kurulan Malatya Gülşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülşah Sağlam yaptığı açıklamada, üretime katkı ve istihdam için kooperatif kurduklarını belirterek,

Bizler Türk kadınları olarak tarih boyunca devletimizin yanında olduk. Gün geldi tarlada çalıştık, gün geldi cephede savaştık, gün geldi devlet yönettik, gün geldi devleti yönetecek evlat büyüttük. Şimdi ise devletimizin başlattığı istihdam seferberliğinde yerimizi almak ve kadınlarımızın üretip satamadığı yöresel ürünlerimizi destekleyerek satışını sağlayacağız. Bu vesile ile hem biz kazanacağız, hem üreten kadınlarımız kazanacak hem tüketici kazanacak. İlçemiz ve devletimiz kazanacak.

ifadelerini kullandı.

Kooperatif kanalıyla hedeflerinin öncelikle kazanmak ve kazandıkça daha çok üretime katkıda bulunmak olduğuna dikkat çeken Sağlam,

Biz kadınlar üreterek kazanalım tüketerek kazanalım iş kuralım iş sahibi olalım. Devletimizin sırtına kambur değil çalışan üreten kazanan olalım diyorum.

diye konuştu.( İHA)

# gülşah sağlam, üreten kadınlar, malatya, doğanşehir, kadın kooperatifi, girişimci kadınlar, Magül Koop, işletme, istihdam, devlet, çok, Başkanı, ilk, İHA, gün

11 Oca 2021 - 11:55 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Stoklar Tükeniyor! mask
Stoklar Tükeniyor!
1 Bot 1 Mont Kampanyası mask
1 Bot 1 Mont Kampanyası
Fendoğlu Tablet Dağıttı mask
Fendoğlu Tablet Dağıttı
Başıboş Köpek İsyanı mask
Başıboş Köpek İsyanı
Tehlike Çanları Çalıyor! mask
Tehlike Çanları Çalıyor!
Pandemiye Böyle Çözüm Buldu! mask
Pandemiye Böyle Çözüm Buldu!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gözaltılar Var, Sayı artabilir! mask
Gözaltılar Var, Sayı artabilir!
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını mask
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını
Sen Misin Kural İhlali Yapan? mask
Sen Misin Kural İhlali Yapan?
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu mask
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor! mask
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor!
İşyerinin Önünde Kurşunun Hedefi Oldu mask
İşyerinin Önünde Kurşunun Hedefi Oldu

GALERİ

Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü mask
Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü
Kızılay Çocukları Unutmadı mask
Kızılay Çocukları Unutmadı
Kısıtlama Sessizliği mask
Kısıtlama Sessizliği
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm mask
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu mask
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz mask
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL