Malatya Şehidini Toprağa Verdi

Malatya’ya kara haber geldi. Görevine 2017 yılında başlayan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Diyarbakır’ın Lice ilçesinden teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Memleketi Malatya’da dün toprağa verilen şehidin 1, 5 yıl önce evlendiği eşi Ebru Çelik ile annesi Aynur ve babası Latif Çelik ayakta güçlükle durabildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tekbirlerle ve “kahrolsun PKK” sloganlarıyla toprağa verildi.

Malatya dün şehidine ağladı. Diyarbakır’ın Lice kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya Şehir Mezarlığı’nda düzenlenen bir törenle ebediyete uğurlandı. Öğle namazından sonra gerçekleştirilen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti Malatya milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kaldırıldı. Cenazede şehidin eşi Ebru Çelik ile annesi Aynur ve babası Latif Çelik güçlükle ayakta durabildiği gözlenirken, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tekbirlerle ve “kahrolsun PKK” sloganlarıyla Garnizon Şehitliğine getirilerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.