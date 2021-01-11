Şire Pazarı Türkiye’nin gözdesi olacak

Şire Pazarını Türkiye’nin en gözde yerlerinden birisi haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Şire Pazarı Site Yönetimi Başkanı Hanifi Fırat, Şire Pazarı’yla ilgili önemli projeleri olduğunu belirtti. Pazarın tüketiciyle satıcının buluşma noktası olduğunu ifade eden Fırat,

Şire Pazarı’nı canladırmak zorundayız. Kışla Caddesi’nden tutun da çevreyoluna kadar Malatya’nın birçok yerine Şire Pazarı’nı gösteren ok işaretli tabelalar yaptırıyoruz.

dedi.

Yönetime gelmeleriyle birlikte Şire Pazarı’nda büyük değişimler olduğunu belirten Fırat, bu değişimlerin başında ilk önce temizliğin geldiğini söyledi.

TURİZM AÇISINDAN MALATYA’DA GEZİLECEK BİRÇOK YER VAR

Şire Pazarı’nın restorasyonu yapıldıktan sonra Pazar hiçbir şeyin yapılmadığını ileri süren Fırat,

Temizlik, standart tezgâh boyları ve tadilat gibi bazı çalışmalarımız oldu. Pazarın restorasyonu yapıldıktan sonra buraya bir şey yapılmamıştı ve buraya tadilat gerekiyor. Bu tadilatları yaptırıyoruz. Burası artık turizme kazandırılmalı. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Buraya bir emek verdik ve bu emeğin de karşılığını almak istiyoruz. Turizm açısından Malatya’da gezilecek birçok yer var. Ancak kayısı anlamında Malatya’nın bir tek Şire Pazarı var. dışardan gelecek misafirleri gezdirebileceğimiz bir tek Şire Pazarı var. El birliğiyle burayı Malatya’nın değil, Türkiye’nin gözde yerlerinden birisi haline getirmek istiyoruz. Burası tüketiciyle satıcının buluştuğu nokta. Biz burada dünyaya hitap etmek zorundayız. Buraya Türkiye’den değil birçok ülkeden turistler de geliyor. En azından burada fotoğraf çektirdiklerinde ‘Burası ne kadar güzel bir yermiş’ dedirtmemiz gerekiyor. Amacımız bu hedefimizi kısa vadede gerçekleştireceğiz.

şeklinde konuştu.

“BİZLERE ÇOK TALEP GELDİ”

“Bizim Şire Pazarı için taleplerimiz kendimiz için değil, bu talepler Malatya için” diyen Fırat, şunları kaydetti:

Temiz bir ortamda, daha nezih bir ortamda, daha modern bir ortamda gelen misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Bunun için de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Bey öncülük yaptı ve burayla alakalı bazı projeleri var. Mesela Şire Pazarı’nın meydanında güzel bir butik kafe yapmayı düşünüyoruz ve burada gelen misafirler burada rahatlıkla oturup dinlenebilecekler. Bazen turlar geliyor, oturacak yer bulamıyorlar. Bu talep bizlere çok geldi. Burayı canlandırmak zorundayız. Çünkü burası biraz kör kaldı. Ayrıca Kışla Caddesi’nden tutun da çevreyoluna kadar Malatya’nın birçok yerine Şire Pazarı’nı gösteren ok işaretli tabelalar yaptırıyoruz. Birçok dergide Şire Pazarı’mızın fotoğrafları olacak. Birçok esnafımızın reklam vermesi için bilbordlar yaptıracağız. Öte yandan dışarıdan da organizasyonlar alacağız. Özellikle kadınlarımız yaptıkları el işlerini burada tanıtıp pazarlayabilecekler. Onlara ücretsiz bir yer tahsis edeceğiz. Biz buraya kadınların gelmesi için mücadele edeceğiz. Çünkü genellikle alışverişi kadınlar yapar. Kadınların gittiği yer hem daha temiz hem de daha düzenli olur.