Hamzaoğlu bavulunu mu hazırlıyor?

Takımdaşlık ruhundan uzak oyun sergileyen futbolcularına sahip çıkan Hamzaoğlu, “Burada kimseyi suçlayamam, tek sorumlusu benim. O yüzden oyuncularıma bir şey demiyorum” dedi. Hamzaoğlu’nun bu cümlesi ‘acaba bavulunu mu hazırlıyor’ yorumlarına neden oldu.

Süper Lig’in 18.haftasında Kayserispor’a 1-0 kaybeden Sarı kırmızılıların teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın değerlendirmesini yaptığı basın toplantısında kötü futbolun sorumlusunun kendisi olduğunu ifade etti. Hamzaoğlu,

Bugün için söylenecek fazla bir şeyim yok. Sahada futbol adına bir şey ortaya koyamadık. Burada kimseyi suçlayamam, tek sorumlusu benim. O yüzden oyuncularıma bir şey demiyorum. Kayserispor’u tebrik ediyorum. İnandılar, mücadele ettiler. Her ne kadar maça çekinerek başlamış olsak da biz onları kendilerine güven duymasını sağlayacak bir oyun ortaya koyduk. Onlar da her geçen dakika kendilerine daha da güvendiler. Biz de zora soktuğumuz maçı çevirmeyi başaramadık, bu günkü oyunla başarmamız da çok mümkün değil.

dedi.

Toparlanıp Türkiye Kupası’nda oynayacakları Galatasaray maçına hazırlanacakları da sözlerine ekleyen Hamzaoğlu, “Önümüzde kupa maçı var Galatasaray’la oynayacağımız. En iyi şekilde ona hazırlanacağız. İnşallah biran önce toparlanırız. Herkes kendine düşen görevi çıkarır” diye konuştu.