Busabah Malatya Busabah Malatya
11 Oca 2021 - 09:45- Yaşam

İtfaiye 2020 yılında kaç olaya müdahele etti?

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2020 yılı içerisinde 6 bin 150 olaya müdahale etti. Etkin ve başarılı çalışmalar yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2020 yılında yoğun mesai harcadı.
mask

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Hanifi Acar, Malatya genelinde 19 ayrı noktada, 46 araç ve 226 personelle 7/24 hizmet verdiklerini belirterek,

İtfaiye Dairesi olarak 2020 yılı içerisinde toplamda 6150 olaya müdahale ettik. Bu görevlerin 3156 tanesi itfaiye olayı dediğimiz yangın, kurtarma, su altı ve su üstü kurtarma, sel ve su baskınları, 2994 tali olay olmak üzere toplamda 6 bin 150 olaya müdahale edildi. Geçen yıla göre ot yangınları, bahçe yangınları, anız yangınları dediğimiz yangınlarda azalma meydana geldi.  2020 yılında toplamda 18 boğulma hadisesine müdahale ettik. Ayrıca 416 sıkışmalı dediğimiz trafik kazasına kurtarma açısından müdahale ettik. İtfaiye ekiplerimiz bir yıl içerisinde, 184 ev yangını, 94 işyeri yangını, 1999 bahçe ve ot yangını, 154 Araç yangını, 89 sel/su baskını, 37 kömürlük/odunluk yangını, 50 orman yangınına müdahale etti. Eğitim faaliyetlerine büyük önem veren itfaiye dairesi 2020 yılında 15 bin 951 kişiye eğitim verdi.  Amacımız çocuklarımıza küçük yaşta yangınlara karşı eğitimli olmalarını, yangının nasıl bir tehlike olduğunu, yangında almadığımız tedbirler, küçük ihmallerin can ve mal kaybına neden olduğunun onlara göstermek ve daha küçük yaşlarda depremler ve yangınlara karşı çocuklarımızı eğitme arzusundayız.

dedi. (Bülten)

 

 

 

# malatya büyükşehir belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hanifi acar, yangınlar, Can Kaybı, orman yangını, malatya haber, 2020 yılı, malatya, Başkanı, büyükşehir, eğitim, yıl

11 Oca 2021 - 09:45 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
1 Bot 1 Mont Kampanyası mask
1 Bot 1 Mont Kampanyası
Fendoğlu Tablet Dağıttı mask
Fendoğlu Tablet Dağıttı
Başıboş Köpek İsyanı mask
Başıboş Köpek İsyanı
Tehlike Çanları Çalıyor! mask
Tehlike Çanları Çalıyor!
Pandemiye Böyle Çözüm Buldu! mask
Pandemiye Böyle Çözüm Buldu!
Sorun Çözüldü! mask
Sorun Çözüldü!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gözaltılar Var, Sayı artabilir! mask
Gözaltılar Var, Sayı artabilir!
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını mask
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını
Sen Misin Kural İhlali Yapan? mask
Sen Misin Kural İhlali Yapan?
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu mask
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor! mask
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor!
İşyerinin Önünde Kurşunun Hedefi Oldu mask
İşyerinin Önünde Kurşunun Hedefi Oldu

GALERİ

Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü mask
Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü
Kızılay Çocukları Unutmadı mask
Kızılay Çocukları Unutmadı
Kısıtlama Sessizliği mask
Kısıtlama Sessizliği
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm mask
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu mask
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz mask
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL