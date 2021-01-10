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10 Oca 2021 - 13:04- Gündem G: 10 Oca 2021 - 13:19

TKDK'dan Tarla Satış İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörlüğü Akçadağ ilçesinde amme borcundan dolayı hacizli bulunan bir tarlayı ihale yoluyla satışa çıkardı.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr de yer alan ilanda "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkul, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile TKDK Malatya İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonu, Cevherizade Mah. Emeksiz Sk. No:57 Battalgazi/MALATYA adresinde 18/01/2021  tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde taşınmaz 25/01/2021  tarihinde ikinci kez  satışa çıkarılacaktır" ifadeleri yer aldı.

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10 Oca 2021 - 13:04 Malatya- Gündem

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