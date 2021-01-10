Darende'de, İcradan Satılık Tarla

Basınİlan Kurumu Resmi İlan Portalı ilan.gov.tr de yer alan ilana göre muammen bedeli 258 bin 744 TL olan tarla icradan satılıktır. İlanda, " Malatya ili Darende ilçesi Ağılyazı mahallesi Alımpınar mevki 107 ada 27 parsel tapuda tarla vasıflı 31.174,08 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdiri sırasında taşınmaz 4 yaşında kayısı bahçesi olduğu, taşınmaz mücavir alanı içerisinde olup imar planı dışındadır. Fiziki yapı itibariyle %3-5 eğimli,toprak yapısı ortabünyeli, orta derinlikte, kumlu, tınlı yapıda, tuzluluk ve drenaj sorunu olmayan 3. sınıf kıraç tarım arazisi ve verim yeteneği iyi durumda olduğu gözlemlenmiştir" bilgileri yer aldı.

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