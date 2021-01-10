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10 Oca 2021 - 12:46- Gündem G: 10 Oca 2021 - 13:01

Darende'de, İcradan Satılık Tarla

Malatya Darande, Ağılyazı Mahallesinde icradan tarla satılıktır. Söz konusu tarla kayısı bahçesi olup imar dışıdır.
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Basınİlan Kurumu Resmi İlan Portalı ilan.gov.tr de yer alan ilana göre muammen bedeli 258 bin 744 TL olan tarla icradan satılıktır. İlanda, " Malatya ili Darende ilçesi Ağılyazı mahallesi Alımpınar mevki 107 ada 27 parsel tapuda tarla vasıflı 31.174,08 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdiri sırasında taşınmaz 4 yaşında kayısı bahçesi olduğu, taşınmaz mücavir alanı içerisinde olup imar planı dışındadır. Fiziki yapı itibariyle %3-5 eğimli,toprak yapısı ortabünyeli, orta derinlikte, kumlu, tınlı yapıda, tuzluluk ve drenaj sorunu olmayan 3. sınıf kıraç tarım arazisi ve verim yeteneği iyi durumda olduğu gözlemlenmiştir" bilgileri yer aldı.

İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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10 Oca 2021 - 12:46 Malatya- Gündem

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