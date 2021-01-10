Darende'de, İcradan Satılık Tarla

Basınİlan Kurumu Resmi İlan Portalı ilan.gov.tr de yer alan ilana göre muammen bedeli 258 bin 744 TL olan tarla icradan satılıktır. İlanda, " Malatya ili Darende ilçesi Ağılyazı mahallesi Alımpınar mevki 107 ada 27 parsel tapuda tarla vasıflı 31.174,08 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdiri sırasında taşınmaz 4 yaşında kayısı bahçesi olduğu, taşınmaz mücavir alanı içerisinde olup imar planı dışındadır. Fiziki yapı itibariyle %3-5 eğimli,toprak yapısı ortabünyeli, orta derinlikte, kumlu, tınlı yapıda, tuzluluk ve drenaj sorunu olmayan 3. sınıf kıraç tarım arazisi ve verim yeteneği iyi durumda olduğu gözlemlenmiştir" bilgileri yer aldı.
İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.