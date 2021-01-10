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10 Oca 2021 - 12:30- Yaşam G: 10 Oca 2021 - 12:32

Malatya Sessizliğe Büründü

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genelde uydukları görüldü. Sokaklar, objektiflere boş şekilde yansıdı.
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Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında bu hafta sonu da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cuma günü 21.00 itibariyle başlayan ve Pazartesi saat 05.00’de sona erecek olan kısıtlama nedeniyle Malatya sokaklarında yaşanan sessizlik devam ediyor. Sadece kısıtlamadan muaf olan mesleklerde çalışan görevlilerin dışarıda olduğu kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Malatyalıların sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uydukları görüldü.


Malatya şehir merkezindeki ana arter İnönü ve İstasyon Caddelerinde sessizlik hakim oldu. Polisler şehir merkezinde denetim yaptı. Şehir merkezinde izin belgesi olanlar ve görevliler vardı.( İHA)

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10 Oca 2021 - 12:30 Malatya- Yaşam

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