Busabah Malatya Busabah Malatya
10 Oca 2021 - 12:00- Eğitim G: 10 Oca 2021 - 12:13

Sosyal Medya Birincilik Getirdi

Genç Memur Sen Malatya İl Başkan Yardımcısı Muhammed Karmış, Malatya ve tüm ilçelerinin sosyal medya hesaplarının Türkiye'de ilk olarak tamamlanmasından ötürü Türkiye 1’nciliği plaketi aldı.
mask

Memur Sen Malatya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Genç Memur Sen Malatya İl Başkan Yardımcısı Muhammed Karmış'a Malatya ve tüm ilçelerinin sosyal medya hesaplarının Türkiye'de ilk olarak tamamlanmasından dolayı plaket takdim etti.

Memur Sen Malatya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, yaptığı açıklamada, Karmış’ı başarısından dolayı kutlayıp, başarılarının devamını diledi.

Türkiye 1’nciliği plaketi alan Öğretmen Muhammet Karmış da,

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Malatya İl Başkanımız Hüseyin Söylemez Hocama nazik ve ince düşüncelerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Cenabı Mevla hak davayı tüm platformlarda hakkıyla temsil edebilmeyi bizlere nasip eylesin

dedi. ( İHA)

# sosyal medya, Türkiye birinciliği, malatya, Genç Memur Sen, son dakika, malatya haber, busabah gazetesİ, Başkanı, sosyal, İHA, çok, ilk, Başkan, eğitim

10 Oca 2021 - 12:00 Malatya- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak mask
Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
 “Eğitime Ayrılan Bütçe Yetersiz” mask
 “Eğitime Ayrılan Bütçe Yetersiz”
"Bir öğrenci bir ülkeyi değiştirebilir" mask
"Bir öğrenci bir ülkeyi değiştirebilir"
“Yabancı Dil Travma Olmamalı” mask
“Yabancı Dil Travma Olmamalı”
Ulusalı Aratmıyorlar! mask
Ulusalı Aratmıyorlar!
Yüz Yüze Eğitime Yeşil Işık mask
Yüz Yüze Eğitime Yeşil Işık
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gözaltılar Var, Sayı artabilir! mask
Gözaltılar Var, Sayı artabilir!
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda mask
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını mask
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını
Sen Misin Kural İhlali Yapan? mask
Sen Misin Kural İhlali Yapan?
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu mask
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor! mask
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor!

GALERİ

Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü mask
Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü
Kızılay Çocukları Unutmadı mask
Kızılay Çocukları Unutmadı
Kısıtlama Sessizliği mask
Kısıtlama Sessizliği
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm mask
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu mask
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz mask
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL