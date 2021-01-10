Sosyal Medya Birincilik Getirdi

Memur Sen Malatya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Genç Memur Sen Malatya İl Başkan Yardımcısı Muhammed Karmış'a Malatya ve tüm ilçelerinin sosyal medya hesaplarının Türkiye'de ilk olarak tamamlanmasından dolayı plaket takdim etti.
Memur Sen Malatya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, yaptığı açıklamada, Karmış’ı başarısından dolayı kutlayıp, başarılarının devamını diledi.
Türkiye 1’nciliği plaketi alan Öğretmen Muhammet Karmış da,
Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Malatya İl Başkanımız Hüseyin Söylemez Hocama nazik ve ince düşüncelerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Cenabı Mevla hak davayı tüm platformlarda hakkıyla temsil edebilmeyi bizlere nasip eylesin
dedi. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.