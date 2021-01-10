Busabah Malatya Busabah Malatya
10 Oca 2021 - 11:30- Gündem G: 10 Oca 2021 - 11:54

Şehidimizin Duygulandıran Nişan Görüntüleri

Lice'de teröristlerce şehit edilen Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in 1,5 yıl önce nişanlandığı videodaki görüntüler duygulandırdı.
Video için play'e tıklayın

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında icra edilen Terörle Mücadele Harekatı sırasında bölücü terör örgütü unsurlarıyla çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik, sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

“KELİMELER KİFAYETSİZ…”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya il Başkanı Mesut Samanlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bet yüzler kem gözler hor bakarmış vatana, biz tükenip yok olmadan olmaz böyle şey oğul. Şehidimizin mutlu gününden geriye kalan bir anı” diyerek fotoğrafını ve evlilik videosunu paylaştı. Samanlı,

1,5 sene önce nişan yüzüklerini taktığımız şehidimizin cenaze namazını kılacağız. Kelimeler kifayetsiz. Şehidim hakkını helal et bize

diye yazdı. ( İHA)

# malatya şehit, lice operasyon, terör örgütü, son dakika, görüntüler, malatya haber, yerel haber, malatya, Başkanı, yeşilyurt, İHA, lice, diyarbakır, sosyal

10 Oca 2021 - 11:30 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Memur Alımı mask
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Memur Alımı
İçişleri Bakanlığı Yüzlerce Personel Alacak mask
İçişleri Bakanlığı Yüzlerce Personel Alacak
“Sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz” mask
“Sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz”
“En Büyük Sorunumuz İmar” mask
“En Büyük Sorunumuz İmar”
Ekmeğe Şubat'ta Zam mask
Ekmeğe Şubat'ta Zam
ABD'de Sular Durulmuyor! mask
ABD'de Sular Durulmuyor!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gözaltılar Var, Sayı artabilir! mask
Gözaltılar Var, Sayı artabilir!
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda mask
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını mask
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını
Sen Misin Kural İhlali Yapan? mask
Sen Misin Kural İhlali Yapan?
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu mask
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor! mask
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor!

GALERİ

Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü mask
Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü
Kızılay Çocukları Unutmadı mask
Kızılay Çocukları Unutmadı
Kısıtlama Sessizliği mask
Kısıtlama Sessizliği
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm mask
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu mask
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz mask
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL