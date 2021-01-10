Burada Görüntü Kirliliğine Son!

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeni Sanayi Sitesinde terk edilmiş araçların kaldırılma çalışmalarını yerinde inceledi. Çınar burada
İlçemizin muhtelif bölgelerinde atıl vaziyette bulunan, araç trafiğini engelleyen, görüntü kirliliği oluşturan terk edilmiş araçlar kaldırarak, Yeşilyurt’umuzun sağlıklı, huzurlu ve temiz kimliğini güçlendiriyoruz
dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplum ve insan sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra görsel kirlilik oluşturan hurda araçların kaldırılmasının Yeşilyurt’un temiz ve sağlıklı yapısına güzel katkılar sunduğunu ifade ederek
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde hemşerilerimiz evlerindeyken bizlerde, Yeşilyurt’umuzun temiz, huzurlu ve güvenli yapısına değer katacak hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz
açıklamalarında bulundu.
ARAÇLAR OTOPARKA ÇEKİLİYOR
Çınar açıklamarının devamında,
Yeni Sanayi Sitemizde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlarımızın kaldırılma çalışmalarını ekiplerimizle birlikte takip ettik. Sanayi bölgesi, boş araziler ve sokak araları gibi kamuya açık alanlarda çürümeye terk edilen hurda araçlar, oluşturduğu görsel kirlilik ve çevreye verdiği zararlar ile yangın ve benzeri tehlike durumların oluşmasına neden oluyor. Çevre ve insan sağlığına zarar veren bu tür araçlara karşı gerekli müdahaleleri yapmaktayız. Esnaflarımızın daha güzel ve temiz alanlarda işlerini sürdürmeleri açısından bu tür araçları kaldırıp Yedi Emin Otoparkına teslim ediyoruz. Bir kaç hafta önce başlattığımız çalışmalar kapsamında toplamda 112 hurda aracı yerinden kaldırıp, iş alanlarımızın, cadde ve sokaklarımızın daha temiz ve güvenilir olmasını sağladık. İlçemizdeki bütün sanayi bölgeleri başta olmak üzere cadde ve sokaklarda bu tür uygulamalara ara vermeden devam edeceğiz. Esnaflarımızın da takdirini toplayan bu tür uygulamalarımızı başarıyla yerine getiren Zabıta İşler Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde saha çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren bütün belediye ekiplerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum
ifadelerine yer verdi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.