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10 Oca 2021 - 10:30- Siyaset G: 10 Oca 2021 - 11:27

Burada Görüntü Kirliliğine Son!

Toplum ve insan sağlığını tehdit eden aynı zamanda görüntü kirliliğine neden olan atıl durumdaki araçlar artık Yeşilyurt’tan kaldırılıyor. Bölge halkının takdirini alan çalışma ilerleyen zamanlarda devam edecek.
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Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeni Sanayi Sitesinde terk edilmiş araçların kaldırılma çalışmalarını yerinde inceledi. Çınar burada

İlçemizin muhtelif bölgelerinde atıl vaziyette bulunan, araç trafiğini engelleyen, görüntü kirliliği oluşturan terk edilmiş araçlar kaldırarak, Yeşilyurt’umuzun sağlıklı, huzurlu ve temiz kimliğini güçlendiriyoruz

dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplum ve insan sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra görsel kirlilik oluşturan hurda araçların kaldırılmasının Yeşilyurt’un temiz ve sağlıklı yapısına güzel katkılar sunduğunu ifade ederek

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde hemşerilerimiz evlerindeyken bizlerde, Yeşilyurt’umuzun temiz, huzurlu ve güvenli yapısına değer katacak hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz

açıklamalarında bulundu.

ARAÇLAR OTOPARKA ÇEKİLİYOR

Çınar açıklamarının devamında,

Yeni Sanayi Sitemizde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlarımızın kaldırılma çalışmalarını ekiplerimizle birlikte takip ettik. Sanayi bölgesi, boş araziler ve sokak araları gibi kamuya açık alanlarda çürümeye terk edilen hurda araçlar, oluşturduğu görsel kirlilik ve çevreye verdiği zararlar ile yangın ve benzeri tehlike durumların oluşmasına neden oluyor. Çevre ve insan sağlığına zarar veren bu tür araçlara karşı gerekli müdahaleleri yapmaktayız. Esnaflarımızın daha güzel ve temiz alanlarda işlerini sürdürmeleri açısından bu tür araçları kaldırıp Yedi Emin Otoparkına teslim ediyoruz. Bir kaç hafta önce başlattığımız çalışmalar kapsamında toplamda 112 hurda aracı yerinden kaldırıp, iş alanlarımızın, cadde ve sokaklarımızın daha temiz ve güvenilir olmasını sağladık. İlçemizdeki bütün sanayi bölgeleri başta olmak üzere cadde ve sokaklarda bu tür uygulamalara ara vermeden devam edeceğiz. Esnaflarımızın da takdirini toplayan bu tür uygulamalarımızı başarıyla yerine getiren Zabıta İşler Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde saha çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren bütün belediye ekiplerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum

ifadelerine yer verdi.

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10 Oca 2021 - 10:30 Malatya- Siyaset

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