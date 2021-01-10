10 Oca 2021 - 10:30- Siyaset

Burada Görüntü Kirliliğine Son!

Toplum ve insan sağlığını tehdit eden aynı zamanda görüntü kirliliğine neden olan atıl durumdaki araçlar artık Yeşilyurt’tan kaldırılıyor. Bölge halkının takdirini alan çalışma ilerleyen zamanlarda devam edecek.