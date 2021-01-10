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10 Oca 2021 - 10:00- Sağlık G: 10 Oca 2021 - 11:04

Kızılayın’ın Stokları Tükeniyor

Covid-19 pandemisi nedeniyle kan stoklarının azalmasından dolayı, vatandaşlar kan bağışına davet edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında da kan bağışı yapılabiliyor.  
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Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, hastaların kan ihtiyacı olduğunu belirterek, “Malatyalılar kan vermeye davet ediyorum. Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaş kan verebiliyor” dedi.

Fuzuli Caddesindeki kan merkezine kısıtlama günlerinde gelinmesi halinde kan aldıklarını söyleyen Soylu,

Hem Covid -19 pandemi dönemi olması, hem de kış mevsimi ve havaların soğumasıyla birlikte kan stoklarımızda ciddi anlamda azalma meydana geldi. Özellikle hastanede yatan hastalarımız için  kana ihtiyacımız var.  Bizler bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları özellikle kan konusunda daha duyarlı olmalarını ve etkinlikler yapmalarını istiyoruz

ifadelerini kullandı.

 “KAN VERME ETKİNLİĞİ DÜZENLEMELERİNİ İSTİYORUZ”

Başkan Soylu,

Kurum ve kuruluşlar kan verme etkinliği düzenlemelerini istiyoruz. Biz özelikle vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz, kan sürekli bir ihtiyaçtır. Herkese lazım olabilir. Her an lazım olabilir. Erkeklerde 3 ayda bir kadınlarda ise 4 ayda bir sürekli düzenli bir şekilde kan bağışında bulunmalarını istiyoruz

şeklinde konuştu.

MALATYA’DAN BÖLGE İLLERE KAN TAKVİYESİ VAR

Pandemi döneminde vatandaşları uyaran Soylu,

Kesinlikle Covid 19 kanla buluşmayan bir virüstür. Rahat bir şekilde kan merkezlerine gelerek kan bağışında bulunabilirler. Kan merkezlerimizde maske ve sosyal mesafe kullarına uygun kan bağışlarını yapabilirler. Özellikle Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kan vermeye engel değil. Kızılay Kan Merkezi Fuzuli Caddesinde  09:00 ve 18:00 saatleri arasında  hizmet vermektedir. Kızılay internet sitesi ve telefonla görüştükten sonra sokağa çıkma kısıtlamasında gelip kan verebilirler. Malatya’mız Kan Merkezi Bölge olduğu için kan ihtiyaçlarını bölge illerine de gönderiyoruz. Bu nedenle, bölgenin de ihtiyacı için vatandaşlarımız kan bağışı yapmaya davet ediyorum

dedi.

  “KAN VER HAYAT KURTAR”

Kan bağışı yapan vatandaşlardan İbrahim Sürücü,

 Kızılay Şubesi Kan Merkezine gelerek kan bağışında bulunuyorum. Vatandaşlarımız kan bağışı yapmaya davet ediyorum

dedi.

Osman Hakverdi isimli vatandaş da kan verirken insanlık görevini yaptığını belirterek, “Kan bağışında bulunuyorum. Kan verin hayat kurtarın” ifadelerini kullandı.

 Kan merkezinde kan verenlerden Murat Maskar ise Malatya Kızılay Şubesi Kan merkezine gelerek kan bağışında bulunduğunu dile getirip, 

Kan verin hayat kurtarın.  Kızılay’ımız ve vatandaşlar kan bulmakta sıkıntı yaşamasın diye kan bağışında bulunuyorum. Kan her zaman ihtiyaçtır. Herkese lazım olabilir. Sağlıklı bireyleri kan vermeye davet ediyorum. Kan ver hayat kurtar

dedi. ( İHA)

                                        

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10 Oca 2021 - 10:00 Malatya- Sağlık

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