Busabah Malatya Busabah Malatya
10 Oca 2021 - 09:30- Gündem G: 10 Oca 2021 - 10:05

Erdoğan'dan Şehit Annesine Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in (24) annesi Aynur Çelik ile telefonda görüştü.

Video için play'e tıklayın

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, şehidin Malatya'daki baba evini ziyaret ederek, anne babasıyla kardeşlerine taziyelerini iletti, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.


Çalık, şehit annesi Aynur Çelik’i Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü. Çelik, başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunan Erdoğan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın, cennetine kavuştursun. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah. Bütün aileye başsağlığı diliyor.( İHA)

# malatya şehit, şehit ateşi, operasyon, terör örgütü, son dakika, cumhurbaşkanı taziye mesajı, malatya haber, yerel haber, malatya, İHA, zaman, ak parti

10 Oca 2021 - 09:30 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Memur Alımı mask
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Memur Alımı
İçişleri Bakanlığı Yüzlerce Personel Alacak mask
İçişleri Bakanlığı Yüzlerce Personel Alacak
“Sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz” mask
“Sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz”
“En Büyük Sorunumuz İmar” mask
“En Büyük Sorunumuz İmar”
Ekmeğe Şubat'ta Zam mask
Ekmeğe Şubat'ta Zam
ABD'de Sular Durulmuyor! mask
ABD'de Sular Durulmuyor!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gözaltılar Var, Sayı artabilir! mask
Gözaltılar Var, Sayı artabilir!
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda mask
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını mask
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını
Sen Misin Kural İhlali Yapan? mask
Sen Misin Kural İhlali Yapan?
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu mask
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor! mask
Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor!

GALERİ

Kızılay Çocukları Unutmadı mask
Kızılay Çocukları Unutmadı
Kısıtlama Sessizliği mask
Kısıtlama Sessizliği
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm mask
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu mask
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz mask
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz
Bu yıl hedef: 100 bin ton mask
Bu yıl hedef: 100 bin ton
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL