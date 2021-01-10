Erdoğan'dan Şehit Annesine Taziye Telefonu

Video için play'e tıklayın

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, şehidin Malatya'daki baba evini ziyaret ederek, anne babasıyla kardeşlerine taziyelerini iletti, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.



Çalık, şehit annesi Aynur Çelik’i Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü. Çelik, başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunan Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın, cennetine kavuştursun. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah. Bütün aileye başsağlığı diliyor.( İHA)