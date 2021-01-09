Busabah Malatya Busabah Malatya
09 Oca 2021 - 22:06- Gündem G: 09 Oca 2021 - 22:21

Malatya'ya şehit ateşi düştü

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in şehadet haberi Malatya’daki baba ocağına ulaştı.
mask

Diyarbakır’ın Lice ilçesinin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Malatyalı Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in acı haberi Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde ikamet eden ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Türk bayrakları ile donatılan şehidin baba ocağında sağlık görevlileri fenalaşan aile yakınlarına müdahale etti.

VALİLİKTEN TAZİYE MESAJI 

2017 yılında göreve başladığı öğrenilen şehit Uzman Çavuş Çelik'in evli olduğu bildirilirken, Malatya Valiliğinden de taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

9 Ocak 2021 günü Diyarbakır ili Lice kırsalında icra edilen Terörle Mücadele Harekâtı sırasında BTÖ mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan ilimiz Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı J. Uzm. Çvş. Mehmet Çelik sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Malatya’mızın ve Milletimizin başı sağ olsun.

( İHA)

# malatya, son dakika, şehit haberi, busabah gazetesİ, diyarbakır, operasyon, lice, İHA, yeşilyurt, sağlık, büyükşehir

09 Oca 2021 - 22:06 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Memur Alımı mask
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Memur Alımı
İçişleri Bakanlığı Yüzlerce Personel Alacak mask
İçişleri Bakanlığı Yüzlerce Personel Alacak
“Sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz” mask
“Sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz”
“En Büyük Sorunumuz İmar” mask
“En Büyük Sorunumuz İmar”
Ekmeğe Şubat'ta Zam mask
Ekmeğe Şubat'ta Zam
ABD'de Sular Durulmuyor! mask
ABD'de Sular Durulmuyor!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gözaltılar Var, Sayı artabilir! mask
Gözaltılar Var, Sayı artabilir!
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda mask
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda
Gevrek:30 Milyona Bu İş Çözülür mask
Gevrek:30 Milyona Bu İş Çözülür
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını mask
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını
Sen Misin Kural İhlali Yapan? mask
Sen Misin Kural İhlali Yapan?
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu mask
 Bandrolsüz Kitap Operasyonu

GALERİ

Kızılay Çocukları Unutmadı mask
Kızılay Çocukları Unutmadı
Kısıtlama Sessizliği mask
Kısıtlama Sessizliği
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm mask
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu mask
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz mask
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz
Bu yıl hedef: 100 bin ton mask
Bu yıl hedef: 100 bin ton
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL