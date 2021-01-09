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09 Oca 2021 - 18:15- Spor G: 09 Oca 2021 - 18:21

Kaplan Kan Kaybediyor

Süper Lig'in 18. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ömer Ali Delibaş
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Stat: Kadir Has
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Volkan Narinç xx, Mustafa Sönmez xx
Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx, Sapunaru xx, Kolovetsios xx, Behich x, Campanharo xx (Emre dk. 81 ?), Ackah x (Attamah dk. 46 xx), Lennon x (Muğdat dk. 81 ?), Avramovski xx (Fernandes dk. 78 x), İlhan Parlak x (Nurettin dk. 66 x), Alibec xx
Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Manzala, İlhan Depe, Kanga
Teknik Direktör: Alper Kelkitli
Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Chebake x, Wallace x, Semih x (Hadebe dk. 46 x), Bülent xx, Kubilay x (Lukoki dk. 73 x), Ahmed xx, Acquah xx (Ndayishimiye dk. 46 xx), Fofana x (Mustafa dk. 46 xx), Tetteh x (Umut dk. 35 x), Adem xx
Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Zeki, Olcay, Topalli
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Sarı Kartlar: Alibec (Kayserispor), Semih, Chebake, Mustafa, Hadebe (Yeni Malatyaspor)
Gol: Semih (dk. 10 k.k.) (Hes Kablo Kayserispor)

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09 Oca 2021 - 18:15 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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