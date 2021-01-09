Stat: Kadir Has
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Volkan Narinç xx, Mustafa Sönmez xx
Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx, Sapunaru xx, Kolovetsios xx, Behich x, Campanharo xx (Emre dk. 81 ?), Ackah x (Attamah dk. 46 xx), Lennon x (Muğdat dk. 81 ?), Avramovski xx (Fernandes dk. 78 x), İlhan Parlak x (Nurettin dk. 66 x), Alibec xx
Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Manzala, İlhan Depe, Kanga
Teknik Direktör: Alper Kelkitli
Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Chebake x, Wallace x, Semih x (Hadebe dk. 46 x), Bülent xx, Kubilay x (Lukoki dk. 73 x), Ahmed xx, Acquah xx (Ndayishimiye dk. 46 xx), Fofana x (Mustafa dk. 46 xx), Tetteh x (Umut dk. 35 x), Adem xx
Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Zeki, Olcay, Topalli
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Sarı Kartlar: Alibec (Kayserispor), Semih, Chebake, Mustafa, Hadebe (Yeni Malatyaspor)
Gol: Semih (dk. 10 k.k.) (Hes Kablo Kayserispor)
Kaplan Kan Kaybediyor
Süper Lig'in 18. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Kadir Has
09 Oca 2021 - 18:15 - Spor Yazdır
Muhabir Ömer Ali Delibaş
Malatya Markaları
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.