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09 Oca 2021 - 17:46- Sağlık G: 09 Oca 2021 - 17:52

ORGAN NAKİLLERİ VE BAŞARISIYLA MALATYALILARI GURURLANDIRIYOR

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 2020 yılı faaliyet raporu açıklandı. Rapora göre İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 2020 yılında 244’ü karaciğer nakli olmak üzere toplam 458 organ nakli gerçekleştirildi. Bölge illerine de şifa dağıtan merkezde, pandemi sürecinde ise 246 bin 605 PCR testi yapıldı.

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İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin 2020 yılı faaliyet raporu açıklandı. Karaciğer Naklinde dünya ikicisi olan merkezde bu yılda pandemiye rağmen 244 karaciğer nakli gerçekleştirildi. Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 244 karaciğer naklinin yanı sıra 188 kök hücre kemik iliği nakli, 15 böbrek, 9 kornea, 1 ince bağırsak ve 1 pankreas nakli yapılarak toplamda 458 organ nakli yapıldı.

24 FARKLI ÜLKE

2020 yılında Turgut Özal Tıp Merkezi Sağlık Turizm’iyle beraber 24 farklı ülkeden 211 hastayı hastanede ağırlayarak tedavi etti. 2020 yılı faaliyet raporuna göre dünyanın farklı ülkelerinden gelen kişi sayıları şu şekilde;

“Azerbaycan 59, Irak 21, İngiltere 15, Suriye 14, Afganistan 11, Kırgızistan 11, Türkmenistan 11, Fas 9, Özbekistan 9, Cezayir 8, Bahreyn 5, Kanada 5, Lübnan 5, Yemen 5, Somali 5, İran 4, Gürcistan 3, Kosova 3, İsrail 2, Rusya 2, A.B.D. 1, Almanya, Kuveyt 1 ve Ukrayna 1”

İMMUN PLAZMA TEDAVİSİ İLK KEZ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ’NDE YAPILDI

Turgut Özal Tıp Merkezi bölgenin Covid-19 test merkezinde Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda toplam 246 bin 605 Covid-19 PCR testi yapıldı. Ayrıca Türkiye’nin de en büyük Aferez ünitesini bünyesinde barındıran tıp merkezinde koronavirüs döneminde etkin tedavi yöntemlerinden biri olan İmmun Plazma tedavisi ilk kez Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapıldı. Aferez ve Kan Bankası verilerine göre, Covid-19 tedavisinde toplam 665 plazma kullanıldı. Bunun yanı sıra Aferez Kan Bankası’nda binlerce işlem yapıldı. Yapılan işlemler ve adet/ünite sayıları şöyle; “Kan Grubu 37 bin 494, Taze Donmuş Plazma 33 bin 155, Cross Macth 32 bin 196, Eritrosit Süspansiyon 18 bin 167, Aferez 9 bin 758, Kriyopresipitat 2 bin 882, Plazmaferez 2 bin 665,  Monospesifik Direkt Coombs 2 bin 180, İndirect Coombs 939, İmmün T.D.P 665, Terapotik Flebotomi 444, Stemcell Kök Hücre Toplam 285, Fotoferez 137, Lökoferez 84, Anti A Anti B titresi 57, Tam Kan 36, Lipid aferez 29.”

Bölgenin en kapsamlı 217 Yataklı Onkoloji Hastanesi 28.07.2020 tarihinde hasta kabulüne başladı.

2020 yılı faaliyet raporlarına göre Ayaktan Kemoterapi Seans Sayıları; Ocak bin 885, Şubat bin 618, Mart bin 553, Nisan bin 266, Mayıs bin 271, Haziran bin 518, Temmuz bin 664, Ağustos bin 717, Eylül bin 827, Ekim bin 933, Kasım 2 bin 26, Aralık bin 818 toplamda 20 bin 96 seans yapıldı.

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09 Oca 2021 - 17:46 Malatya- Sağlık

Muhabir Şükran Malkoç

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