09 Oca 2021 - 17:40- Gündem

HESABINI KİM VERECEK?

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde bulunan Sofular köyünde Tohma Çayı üzerinde yapımı tamamlanan hidroelektrik santrali geçtiğimiz günlerde su tutmaya başladı. İddialara göre kapakları iki gün önce kapatılan barajın suyu planlananın dışında geniş bir araziye taştı. Suların taşmasıyla Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde bulunan birçok vatandaşın yaklaşık 150 dönüm tarım arazisi de sular altında kaldı.