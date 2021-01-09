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09 Oca 2021 - 17:25- Spor G: 09 Oca 2021 - 17:31

YOSSOUF İÇİN GALATASARAY DEVREDE

Yeni Malatyaspor’da yıldızı parlayan Youssouf Ndayishimiye sergilediği performansla transferde birçok kulübün radarına girdi. Burundili oyuncunun ismi Hollanda ligi ekibi Anderlecht başta olmak üzere Süper Lig ekibi Galatasaray gibi takımlarla anılmaya başladı.
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Başkan Adil Gevrek’in bazı oyunculara transfer teklifi olduğunu açıklamasının ardından gözler Sarı kırmızılı takımda yıldız parlayan oyunculara çevrildi. Hadebe ve Acquah için tekliflerin olduğu bilinirken birçok kulübün Youssouf için harekete geçtiği öğrenildi. Yeni Malatyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yeteneğin piyasa değeri 50 bin Euro’dan 1,20 milyon Euro’ya yükselirken yönetim bu futbolcu için bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro fiyat biçiyor. Yeni Malatyaspor’un 2019-2020 sezonunda Burundi ekibi Aigle Noir FC takımında kadrosuna kattığı Youssouf Ndayishimiye, ortaya koyduğu performansla bütün dikkatleri üzerine çekiyor. 22 yaşındaki önlibero, on numara, stoper ve kanat mevkilerinin yanı sıra ileri uçta da görev yapıyor. Bu sezon Yeni Malatyaspor’un joker oyuncusu olan Youssuf, Süper Lig’de 14 karşılaşmada bin 62 dakika görev aldı. 14 maçta 2 gol kaydedip, 1’de asist yapan genç oyuncu Ziraat Türkiye Kupası’nda forma giydiği 1 maçta da 1 asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY ÖNE ÇIKIYOR

Yeni Malatyaspor’da toplamda 23 karşılaşmada görev alan Youssouf Ndayishimiye, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp, 4 asist yaptı. Süper Lig’de 22 maçta 3 gol, 3 asistle oynayan genç oyuncu, bu 2 golü Fenerbahçe ağlarına bıraktı. Bu sezon ligin 12.haftasında İstanbul’da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’ye gol atan Youssouf, geçtiğimiz sezonda yine İstanbul’da sarı lacivertli ekibin ağlarını havalandırmayı başarmıştı. Her geçen gün ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Youssouf, şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray’ın transfer listesine de girdi. Daha önce Anderlecht’in ilgilendiği iddia edilen Youssouf için Galatasaraylı yöneticilerin, Yeni Malatyaspor kulübü ile bir görüşme gerçekleştirerek, tekliflerini ilettiği belirtildi. İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedilirken, Yeni Malatyaspor’un İstanbul ekibinden bir miktar para ile oyuncu istediği öğrenildi. ( Haber Merkezi)

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09 Oca 2021 - 17:25 - Spor

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