KOMŞUYU ÜMİT TEKOĞLU ÇALIŞTIRACAK

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, Elazığlı çalıştırıcı Ümit Tekoğlu ile anlaşmaya vardı. Kulüp Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Tekoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Ümit hocaya güvendiklerini belirten kulüp başkanı Selçuk Öztürk, "Kendisine inanıyoruz. Sezon sonuna kadar anlaşmaya vardık. Zaten Sivas Belediyespor maçına da hocamız takımımızı çıkardı. Sözleşme her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer tahtasının açılması konusunda yüzde 70’lik bir mesafe kat ettik. 5 Milyon TL gibi bir sıcak paraya ihtiyacımız var” dedi. Teknik Direktör Ümit Tekoğlu ise,
Futbolcularımızın özverisiyle Sivas Belediyespor maçına çok iyi hazırlandık. İnsanların galibiyet sonrası mesajları bizleri çok mutlu etti. Benim transfer tahtası açılsın diye bir iddiam yok. Açılsa tabi ki çok iyi olur ama açılmasa da bu bahanenin arkasına sığınmam. Bu armanın öyle ya da böyle yaşaması lazım.
şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Tekoğlu, yarım sezonluk sözleşmeye imza attı. ( İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.