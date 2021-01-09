İŞİ UZMANINA YAPTIRIN!

Botoks uygulamaları hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Uzman Dermatolog Doçent Dr. Gülbahar Saraç, botoksun hangi amaçlar için ve kimlere uygulanabileceğinden bahsetti. Saraç,

Botoks, eğer kozmetik amaçla yapılacaksa mesela bir kırışıklık tedavisinde ya da bir kaş kaldırma tedavisinde kullanılacaksa veya burun ucu kaldırılacaksa 18 yaşından küçüklere uygulamıyoruz. 15 yaşında bir hasta gelirse benim kaşlarımı kaldırmak için botoks tedavisi uygulayın derse uygulamıyoruz. Hastanın 18 yaşını geçmesi gerekiyor. Yine hamilelere ve emzirenlere botoks tedavisi yapılmıyor. Ama fizik tedavi hekimleri spastik 1-2 yaşındaki çocuklara bu tedavi uygulanıyor. Güvenli bir tedavi çocukluk çağında da hastalıkların tedavisi için kullanılıyor.

dedi.

“BİR BAKTERİ ZEHİRİDİR”

Botoksun içeriğinden ve hangi branşlarda kullanıldığını ifade eden Saraç,

Botoks aslında bir bakteri toksini bir bakteri zehiridir. Tıpta da yaklaşık 100 yıldan beri tedavi ve kozmetik amacıyla kullanılmaktadır. Botoksu tedavi amacıyla birçok branş kullanıyor. Fizik tedavi hekimleri, göz hekimleri, dermatoloji hekimleri, nöroloji hekimleri olmak üzere aslında birçok branş tedavi amaçlı kullanıyor. Bizde dermatolojide kozmetik ve terleme amaçlı kullandığımız kozmetik bir ilaçtır. Botoks da aslında ilacın ismidir.

kelimelerine yer verdi.

“HASTANIN 18 YAŞINI GEÇMESİ GEREKİYOR”

Kozmetik amaçlı yapılan botoks için kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmasının gerektiğini vurgulayan Dermatolog Gülbahar Saraç,

Botoks, eğer kozmetik amaçla yapılacaksa mesela bir kırışıklık tedavisinde ya da bir kaş kaldırma tedavisinde kullanılacaksa veya burun ucu kaldırılacaksa 18 yaşından küçüklere uygulamıyoruz. 15 yaşında bir hasta gelirse benim kaşlarımı kaldırmak için botoks tedavisi uygulayın derse uygulamıyoruz. Hastanın 18 yaşını geçmesi gerekiyor. Yine hamilelere ve emzirenlere botoks tedavisi yapılmıyor. Ama fizik tedavi hekimleri spastik 1-2 yaşındaki çocuklara bu tedavi uygulanıyor. Güvenli bir tedavi çocukluk çağında da hastalıkların tedavisi için kullanılıyor. Kozmetik amaçlı botoks da 18 yaşından büyük kişilere yapılıyor. Bazı nörolojik hastalıklarda ALS veya Myastenia gravis gibi hastalıklarda da botoks uygulanmıyor.

ifadelerini kullandı.

“GÜZELLEŞEYİM DERKEN…”

Merdiven altı yapılan botoksların kötü sonuçlar doğuracağını söyleyen Saraç, botoks uygulayacaklar için bazı uyarılarda bulundu ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Şimdi yasalarımıza göre botoks tedavisini dermatoloji uzmanları, plastik cerrahı uzmanları ve sertifikalı hekimler yapabilir. Bir estetisyene botoks sertifikası verilmez. Böyle bir sertifika almaları mümkün değildir. Botoksu uygulayacak kişinin mutlaka doktor olması gerekiyor. Merdiven altı yerlerde yanlış uygulamalar, güzelleşeyim derken olayın çok daha farklı yerlere gittiğini duyuyoruz ve medyadan da görüyoruz. İşin ehli olmayan bilinçsiz ellerde yapıldığında bu tedavi faydadan çok zarar verir. Aşırı kalkık kaşlar veya şeytan bakışı dediğimiz bakışları bizde görüyoruz. Bu durum tamamen uygulayan kişinin deneyimli olmadığını ve yanlış bir şekilde uyguladığını bize gösteriyor. Aslında işin uzmanı ve ehli kişilerde botoks yapıldığında kişinin ifadesinde hiçbir değişiklik yapmaz. Sadece yüzündeki kırışıklıkları açar.

“BİRÇOK AVANTAJI VAR”

Sağlık açısından da botoksun çok önemli olduğunu açıklayan Doç. Dr. Gülbahar Saraç,

Botoks, artık dünya literatürüne de girdi. Dünyada bilinen en iyi anti- aging yani yaşlanma karşıtı uygulamalardan biri eğer kişi 30 yaşında oluşan kırışıklıkları oturmadan botoks tedavisine başlarsa, derin kırışıklıklar oluşmuyor ve cilt uzun bir süre daha genç görünüyor. Yani kırışıklıkların oluşmasını da azaltıyor, düzenli yapıldığı zaman oturmuş kırışıklıkları da açıyor. Birçok avantajı var. Bir de botoksun hep kozmetik yönünden bahsediyoruz ama sağlık amaçlı ben çok fazla botoks uygulaması yapıyorum. Ellerinde, ayaklarında veya koltukaltında aşırı terlemeler olan kişiler oluyor. Onların günlük yaşamını sosyal hayatlarını çok etkiliyor. Örnek verecek olursak, öğrenci hastalarım çok fazla ellerinde aşırı terleme olduğu için sınava girince ‘hocam, sınav kâğıdım sırılsıklam oluyor, elim terlediği için kalem elimden kayıyor’ veya aşırı ayak terlemesine bağlı koku oluşan hastalar oluyor, bunların tedavisinde de botoks kullanıyorum. Sadece bunu kozmetik amaçlı düşünmemek gerekiyor. Diş gıcırdatma şikâyeti olup masseter kası botoksu uygulaması yapıyorum. Hasta gece uyuyamıyor ve sürekli dişini gıcırdatıyor veya diş gıcırdatmaya bağlı dişi kırılan hastalarımız oluyor ve bunların tedavisinde de botoks kullanılıyor. Ayrıca hasta gülünce gummy smile dediğimiz diş etlerinin fazla gözükmesi içinde gülme kasına botoks yapılarak, diş etlerinin görülmesini azaltıyoruz.

sözlerini kaydetti.

PRP TEDAVİSİ

Yanlış botoks uygulamaları hakkında bilgi veren Saraç,

Botoksun en fazla yanlış uygulanıp gelişebilecek durumu yanlış enjeksiyonlara bağlı kaş düşmesi göz kapağında düşmeler olabiliyor. Böyle hastalar geliyor, zaman zaman işin merdiven altı uygulamalarına bağlı veya işin uzmanı olmayan kişilere botoks yaptırıyor ve bu durumda PRP tedavisi dediğimiz botoksun etkisini hızla yok eden tedaviyi uyguluyoruz. Veya bunlar için çeşitli ilaçlar var, ilaçları verdiğimizde ortalama 5-6 günde ya da bir hafta 10 günde tamamen eski haline geliyor. Sadece yanlış tedavide değil kişi yüzüne botoks yaptırıyor, alışamadım diyor bu durumda PRP tedavisiyle ve çeşitli etkisini yok ediyoruz.

diye konuştu.

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNEN BİR DURUM”

“Botoksun ortalama 4-6 ay etkinliği var” ifadelerine yer veren Dermatolog Gülbahar Saraç,

Eğer hasta düzenli olarak botoks yaptırıyorsa kırışıklık tedavisi için söyleyeyim, tekrarlayan uygulamalarla bu etkisini 6-8 aya kadar sürdüğünü görüyoruz. Bir de hastalarımız bana en çok sorduğu soru da şu, hocam bir kez yaptırdım, sonra yaptırmazsam yüzüm daha kötüye gider mi? veya 2-3 kez yaptırdım, sonra yaptırmazsam yüzüm çok çöker mi? böyle bir şey kesinlikle yok. Halk arasında yanlış bilinen bir durum hatta düzenli uygulamalar yaptıran kişilerde kırışıklıklarda azalma, açılma eskiye göre daha iyi bir görüntü elde ediyoruz. Kişi bir kez yaptı diye hep yaptıracak bir şey yok.

dedi.