“İNSANLAR CEZAEVİ DEĞİL ADALET İSTİYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP'nin iş başına geldiği 2002 yılında cezaevlerinde 59 bin 429 kişi varken,bu sayının 300 bine ulaştığını belirtti. Son açıklanan verilere göre Türkiye'deki toplam 355 cezaevi bulunduğunu ifade eden Ağbaba, “Bu sayının 2020 yılında açılan yeni cezaevleriyle birlikte 400’e yaklaştığı belirtiliyor. AKP, Türkiye’yi koca bir hapishaneye çevirmiş durumda” dedi.

Türkiye’de en çok cezaevi açan iktidarın AKP olduğunu belirten Ağbaba,

AKP Bayburt İl Başkanlığı ‘Tevazu, samimiyet ve gayretle, Bayburt açık cezaevine kavuşuyor. Yaparsa AK Parti yapar” diye reklam bile yapmıştı. Evet CHP Türkiye’nin gerçeklerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşur, AKP Cezaevleri yapar. Görünen o ki araç garantili köprü, hasta garantili hastaneden sonra şimdi de tutuklu garantili cezaevleri yapacaklar. Sayıları her yıl artan cezaevlerinin, Türkiye’de adalet sisteminin bir parçası olmaktan çıktığı bir gerçek. Cezaevleri dolu dediğimizde insanları cezaya sürükleyen gerçekleri ortadan kaldıracaklarına daha fazla cezaevi açmayı tercih ediyorlar. İnsanlar cezaevi değil adalet istiyor. İnsan haklarına saygı istiyor. Ama AKP her şeyi ters anladığı için bu talepleri de ters anlıyor.

ifadelerini kullandı.

“MALATYA’YA KAZANDIRDIKLARI BÜYÜK CEZAEVLERİ”

Malatya’daki siyasetçilerin de şehrin değişik yerlerine yaptırılan cezaevleriyle övündüklerini belirten Veli Ağbaba,

Doğanşehir’e cezaevi kazandırıyoruz’, ‘Akçadağ’a ve Malatya’ya çok önemli bir hizmeti gerçekleştiriyoruz’ diyerek cezaevleri ile övünmeyi de bu dönemde gördük. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir siyasetçi cezaevi yapmakla övünmez.Cezaevlerinin çokluğu o ülkedeki ekonomik, sosyal ve siyasal yapının çöküşünün göstergesidir. Onlar açtıkları/açacakları cezaevleri ile övünsünler, biz iktidarımızda açacağımız okullarla, istihdam alanlarıyla övüneceğiz. Onlar cezaevlerinin doluluğunu, modernliğini söylesinler biz cezaevlerinin boşaldığı, insanların suç işlemelerini önleyecek yapıları ortaya koyarak siyaset yapacağız.

dedi. (Bülten)