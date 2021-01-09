“Çocukların sevincine ortak olmak istiyoruz”

“Bu Kış Çocuklara Bayram Olsun” temasıyla başlatılan ‘1 Bot 1 Mont’ kampanyası hakkında konuşan Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, çocuklara, gençlere bir nebze yardım edebilmek için böyle bir kampanya başlattıklarını kaydetti. Müftü Işıldar, çocukların sevinçlerine ortak olmak istediklerini ifade ederek,

Daha önce hayır için yapılan bütün çağrılara milletimizin her ferdi çok olumlu karşılık verdi. Buna da olumlu bir karşılık alacağımızı ümit ediyoruz.

dedi.

“İMTİHANSIZ BİR HAYAT SÖZ KONUSU DEĞİL”

“Allah’ın verdiği nimetleri bol bol yaşayan insanlar var” diyen Müftü Işıldar, şunları kaydetti:

Bu nimetlerden mahrum olan kardeşlerimiz, evlatlarımız da var. Allah insanları varlıkla da imtihan eder, sıkıntıyla da, darlıkla da imtihan eder. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de bir Ayet-i Kerime’de ‘Allah öldürür de, yaşatır da. Zengin de eder, fakir de eder. Ağlatır da, güldürür de.’ Değişik şekillerde insanlar mutlaka imtihan edilecektir. İmtihansız bir hayat söz konusu değil. Bu manada da herkesin imtihanı farklı. Özellikle kış gününde muhtaç durumda olan çocuklarımıza, gençlerimize bir nebze olsa da böyle bir yardım edebilmek için ‘1 Bot, 1 Mont’ kampanyası düzenlendi. Bu bazı insanlara göre çok cüzi bir miktar olabilir, ama bazı insanlar için de hakikaten zorlanabilecekleri bir meblağ olabilir. Zorlanacak, sıkıntı içerisinde olan evlatlarımıza ulaşabilmek için, onların sevinmelerini sağlayabilmek için böyle bir kampanya düzenlendi. Bu bana da biz bu kampanyayı başlattık. İnşallah kampanya bittikten sonra da, yardımları yerlerine ulaştırmak suretiyle o çocuklarımızın da sevincine ortak olmak istiyoruz.

şeklinde konuştu.

“İNSANLAR YAPTIĞINDAN İMTİHANA ÇEKİLECEK”

Paylaşmayı bilen bir milletin fertleri olduklarını ifade eden Müftü Işıldar,

Peygamber Efendimiz, ‘İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır’ diye ne güzel buyurmuş. Dolayısıyla belki konumundan, durumundan, yaptığından imtihana çekilecek. Peygamber Efendimiz, ‘Paranı, imkanını nerede harcadın, sağlığını, ömrünü nerede tükettin gibi bu sorular sorulmadan, hesap gününde hiç kimse yerinden bile bir adım hareket edemeyecektir diye haber veriyor.’ Bizim toplumumuz, insanlarımız, milletimiz bu konuda çok duyarlı. Paylaşmayı bilen bir milletin fertleriyiz. Bu manada daha önce hayır için yapılan bütün çağrılara milletimizin her ferdi çok olumlu karşılık verdi. Buna da olumlu bir karşılık alacağımızı ümit ediyoruz. Bundan dolayı biz yaptığımızdan sorumluyuz, hayırlı bir akıbetle karşılaşmayı hepimiz ümit ediyoruz.

diye konuştu.